Ferrari F430: un esemplare torna a splendere dopo un brutto incidente

La Ferrari F430 è stata una vettura molto importante per la casa automobilistica di Maranello in quanto ha segnato l’arrivo di una nuova generazione di auto con motore V8. Inoltre, la berlinetta sportiva porta con sé uno sviluppo ulteriore nell’uso dell’alluminio partito con la precedente 360 Modena.

Non mancano varie innovazioni molto importanti che derivano dall’esperienza accumulata dal cavallino rampante in Formula 1. Esempi sono il differenziale elettronico E-Diff e il manettino che consente di controllare le dinamiche della supercar. Viste tutte queste caratteristiche interessanti sarebbe sicuramente un peccato demolire un’auto del genere.

Ferrari F430 tre quarti posteriore

Ferrari F430: esperti riportano su strada un bellissimo esemplare nero dopo un accurato lavoro di ripristino

In questo caso è possibile affidarsi ad esperti del settore come LNC Collision & Car Customization della California che recentemente ha riportato al suo antico splendore una F430 danneggiata in un brutto incidente. Questa società è molto famosa negli Stati Uniti per i suoi vari progetti di ripristino pubblicati su YouTube. Nel caso della berlinetta di Ferrari, trovate il video in fondo all’articolo.

La clip mostra che l’officina ha acquistato l’auto al costo di 90.000 dollari (73.717 euro) tramite un’asta online e con 46.670 km percorsi. Dopo poco tempo, LNC Collision & Car Customization ha ricevuto la sua Ferrari F430. La maggior parte dei pannelli della carrozzeria della supercar italiana sembravano essere in buone condizioni, anche se cofano motore, paraurti anteriore, diffusore posteriore e pannello laterale anteriore erano danneggiati.

Gli esperti hanno smontato l’estremità anteriore della F430 prima di raddrizzare la struttura piegata in seguito all’impatto frontale. Dopodiché, il team ha ordinato una serie di componenti originali da inserire nella parte anteriore della Ferrari per riportarla al suo stato iniziale.

Sulla parte frontale è stato montato il paraurti di una 430 Scuderia

L’intero processo ha richiesto molto tempo ma per fortuna la riparazione è andata a buon fine. Inoltre, l’officina è stata in grado di montare il paraurti di una 430 Scuderia e un nuovo diffusore posteriore.

Grazie a questo ripristino, adesso la sportiva del cavallino rampante potrà tornare a ruggire su strada e a sfruttare al meglio tutta la potenza proveniente dal motore V8 da 4.3 litri con monoblocco e testate in lega di alluminio. Tale propulsore è capace di sviluppare 490 CV a 8500 g/min e 465 nm di coppia massima a 5250 g/min.

Accanto all’otto cilindri è presente un cambio manuale a 6 rapporti oppure una trasmissione F1 con palette dietro al volante. Pur essendo una vettura con almeno 17 anni alle spalle, la Ferrari F430 è capace ancora di assicurare delle prestazioni al top. Parliamo di soli 4 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e una velocità massima superiore ai 315 km/h.



















































































Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI