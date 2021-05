Stellantis: brutte notizie da Sochaux

Arrivano brutte notizie dalla Francia e più precisamente da Sochaux per lo stabilimento che fa parte del gruppo Stellantis. La carenza di semiconduttori che colpisce il settore automobilistico continua e dà regolarmente luogo a decisioni dell’ultimo minuto. Questo sta avvenendo anche nel sito di Stellantis a Sochaux.

Nuovo stop alla produzione dello stabilimento Stellantis di Sochaux domani pomeriggio e notte

Nuovo annuncio questo martedì da parte del consiglio sociale ed economico della fabbrica: due sessioni di produzione, precisamente quelle del pomeriggio e notte sono state annullate questo mercoledì per il sistema 2, vale a dire la linea che produce la Peugeot 3008, Peugeot 5008 e Opel Grandland X. Anche la sessione di lavoro inizialmente prevista per sabato 22 maggio è stata annullata. Anche le sessioni di timbratura sono state annullate questo mercoledì.

La carenza di semiconduttori ha provocato l’interruzione della produzione dallo scorso febbraio nello stabilimento Stellantis di Sochaux. E ha provocato frequenti interruzioni della produzione automobilistica in tutto il mondo dalla fine del 2020.

Vedremo dunque come si evolverà la situazione e se stop alla produzione come questi si ripeteranno anche nelle prossime settimane, cosa che purtroppo molto probabilmente si verificherà così come hanno preannunciato nei giorni scorsi gli stessi vertici del gruppo Stellantis molto preoccupati dalla carenza di semiconduttori ormai diventati fondamentali per la produzione dei nuovi veicoli.

Ma del resto si tratta di un problema che riguarda tutto il settore e non solo l’azienda guidata da Carlos Tavares e che sembra al momento di difficile soluzione anche se anche alcuni importanti governi iniziano a muoversi provando a risolvere la situazione che si fa sempre più difficile.

