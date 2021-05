Comau di Stellantis fornirà i robot per la fabbrica di Tesla

Tesla e Comau Robotics, di proprietà di Stellantis, stanno installando una nuova serie di apparecchiature di automazione per la produzione presso la fabbrica di Fremont di Tesla nel nord della California. Secondo i permessi presentati da Tesla alla città di Fremont, Tesla inizierà ad ancorare e installare i prodotti Comau che comportano tecniche di produzione altamente automatizzate ed efficaci progettate per veicoli elettrici.

Comau fornirà i suoi robot a Tesla

L’azienda ha compiuto passi da gigante per aumentare l’efficienza produttiva attraverso l’uso dell’automazione. Mentre il CEO Elon Musk ha ammesso in passato di aver trascurato l’importanza degli esseri umani che gestiscono alcune porzioni di una linea di produzione, Tesla dice che rendere efficienti tutte le parti del processo di produzione aiuterà l’azienda a raggiungere i suoi elevati obiettivi di produzione e consegna, soprattutto in base alla domanda che continua ad aumentare.

È interessante notare che Comau è una sussidiaria della società madre Stellantis, a cui Tesla ha venduto crediti normativi negli ultimi anni. Tecnicamente, Tesla ha venduto questi crediti a Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Tuttavia, Stellantis è nata dalla fusione di FCA con il gruppo francese PSA.

È stato annunciato all’inizio di questa settimana dal CEO di Stellantis Carlos Tavares che la società non avrebbe avuto più bisogno di acquistare i crediti normativi da Tesla in quanto potrebbe raggiungere da sola gli obiettivi di emissioni di CO2. “Con la tecnologia elettrica che PSA ha portato a Stellantis, già quest’anno saremo in grado di soddisfare autonomamente le normative sulle emissioni di anidride carbonica. Pertanto, non avremo bisogno di ricorrere a crediti europei di CO2 e FCA non dovrà più collaborare con Tesla o chiunque altro “, ha detto Tavares.

Comau, sebbene di proprietà della relativamente nuova Stellantis, opera nel settore della produzione di apparecchiature dal 1984. All’inizio di quest’anno, Comau ha anche iniziato a collaborare con Rockwell Automation nel tentativo di semplificare l’integrazione robotica per i produttori automobilistici. La partnership tra Rockwell e Comau è stata annunciata il 20 aprile 2021 e dovrebbe espandere il numero di applicazioni robotiche radicate nell’industria automobilistica.

