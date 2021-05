Stellantis adotta un modello di lavoro più flessibile

Stellantis si unirà all’ondata di aziende che hanno deciso di mixare lavoro dal vivo e lavoro a distanza a causa di quanto avvenuto con la pandemia COVID-19. Questa “nuova era dell’agilità” mira a rendere la sede nordamericana di Auburn Hills più sicura. Per tanto, circa il 70% del tempo dei dipendenti verrà speso da remoto dopo aver scoperto che i dipendenti hanno apprezzato la flessibilità che offre, supportando anche gli sforzi di reclutamento e fidelizzazione.

Stellantis: modello di lavoro più flessibile in USA

“La salute e il benessere dei nostri dipendenti sono la nostra priorità”, ha affermato Shannon Dziuda, responsabile dei progetti speciali per le risorse umane per Stellantis in Nord America. ” Vogliamo che il loro tempo in loco sia deliberato e si basi su ciò che funziona meglio per loro, ma che soddisfi anche gli obiettivi di business”.

I proficui risultati dello scorso anno di Fiat Chrysler Automobiles prima di fondersi con il rivale francese Groupe PSA a gennaio per creare Stellantis mostrano come la società non abbia perso un colpo, nonostante l’ambiente remoto, ha detto Dziuda.

Circa il 10% dei dipendenti del Chrysler Technical Center di Auburn Hills attualmente lavora in loco come essenziale. Il ritorno di più dipendenti al campus inizierà con un progetto pilota da quattro a sei settimane di 650 dipendenti in due suite presso il centro tecnico. Ciò dovrebbe iniziare a ottobre sulla base della raccomandazione del governatore Gretchen Whitmer all’inizio di aprile di estendere il divieto di lavoro in ufficio per altri sei mesi.

Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, piccoli team di dipendenti di Stellantis ripuliranno i loro spazi di lavoro, inclusa la protezione e il consolidamento di file e record. “Il benessere e la flessibilità sono sempre state una nostra priorità, ma penso che questo non farà che amplificarlo”, ha detto Dziuda. “Come azienda, vogliamo essere in grado di trattenere e attrarre talenti diversi che sono entusiasti di servire la missione dell’azienda”.

