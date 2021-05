Stellantis: le app GOe protagoniste all’Interactive Key Award

Il gruppo editoriale Media Key ha tenuto la premiazione virtuale dell’Interactive Key Award, il festival dedicato alla comunicazione pubblicitaria all digital, su web e mobile. Giunto alla 22ª edizione, il concorso è suddiviso in quattro sezioni: Web Projects, Social Campaign, Video e Mobile Adv e categorie speciali.

Quest’anno il trofeo Interactive Key Award, nella categoria Mobile Communication, è stato assegnato alla campagna “Noi #siamocarichi e tu? – Fiat GOe LIVE e Jeep GO 4xe LIVE” realizzata dall’agenzia creativa Triplesense Reply per Stellantis.

GOe: le app di Stellantis sono state premiate durante l’Interactive Key Award

Protagonista le due app GOe che, sviluppate dal team e-Mobility del gruppo in collaborazione con Fiat e Jeep, simulano l’uso della nuova Fiat 500 Elettrica e delle Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe con tecnologia ibrida plug-in. Questo riconoscimento importante mette in risalto la particolare attenzione di Stellantis sia verso le nuove tecnologie digitali, con un approccio sempre innovativo e originale, che alla volontà di informare i potenziali clienti circa i vantaggi delle vetture elettrificate.

Le app GOe possono essere scaricate gratuitamente sul proprio dispositivo Android/iOS sui relativi store e assicurano un’esperienza di simulazione di utilizzo dei nuovi modelli elettrificati di Fiat e Jeep. Grazie al contributo delle due case automobilistiche, le app sono state personalizzate dando così vita a Fiat GOe Live e Jeep GO 4xe Live, seguendo gli stilemi stilistici propri di ognuno dei due marchi.

Per conoscere i vantaggi di viaggiare a zero emissioni, chi ancora non ha una vettura elettrica o ibrida, grazie alle app GOe può simularne l’uso lungo un tragitto prestabilito, a bordo dell’attuale vettura con motore a combustione interna o comodamente da casa.

Rispettando i parametri di consumo delle vetture e il segnale GPS del proprio smartphone, l’applicazione effettua il calcolo dei km percorsi e del relativo consumo indicativo di energia, oltre al monitoraggio dello stato della batteria e dell’autonomia residua dell’auto al termine del percorso. Inoltre, le app segnalano le stazioni di ricarica lungo il tragitto, indicando l’eventuale necessità di ricarica presso una di esse.

Il risultato finale di questo calcolo è una stima del possibile risparmio in termini di costo del carburante e di emissioni di CO2 mediante l’utilizzo di vetture elettriche/ibride rispetto all’auto con motore a combustione interna usata dall’utente per simulare il viaggio. Inoltre, la simulazione del viaggio può essere effettuata in modalità live mentre si guida il proprio veicolo oppure impostando gli indirizzi di partenza e di arrivo desiderati.

Le app GOe di Stellantis sono state pensate per offrire una panoramica completa sul mondo dell’elettrificazione. In aggiunta, è possibile conoscere le caratteristiche tecniche della nuova Fiat 500 Elettrica e delle jeep Renegade 4xe e Compass 4xe, con la possibilità di prenotare un test drive e chiedere un preventivo al proprio concessionario di fiducia.

Nel caso della nuova 500 Elettrica, l’app GOe offre anche la possibilità di visitare la Virtual Casa 500, il museo virtuale che racconta il passato, il presente e il futuro dell’iconica vettura e dove scoprire tutti i segreti di stile sfruttando la realtà virtuale. Presente anche una sezione che consente di avere una prima indicazione degli ecobonus e incentivi statali riservati a chi sceglie un veicolo elettrico o ibrido inserendo semplicemente il codice di avviamento postale.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI