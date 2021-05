Stellantis: nuovo ruolo per Hugues de Laage

Novità importante per il gruppo Stellantis. Nelle scorse ore infatti il gruppo guidato da Carlos Tavares ha comunicato che è appena iniziata una nuova sfida per Hugues de Laage. Il dirigente infatti ha assunto un nuovo ruolo all’interno del gruppo Stellantis accettando la gestione dell’ufficio regionale di Citroën nel sud-est della Francia.

Laureato alla ESG Paris Business School e titolare di un Badge Manager per la distribuzione e i servizi automobilistici (Essca GNFA), Hugues de Laage ha trascorso gran parte della sua carriera all’interno del gruppo PSA, in cui è entrato a far parte nel 2000. Dalla fine del 2017 è stato responsabile delle vendite aziendali per Peugeot, Citroën, DS e, più recentemente, Opel.

Ringraziando i suoi team e i clienti di Stellantis, annuncia che Jean-Pierre Mesic gli succederà. Laureato in ESC, specializzato in Gestione della tecnologia e Marketing dell’innovazione presso la Grenoble School of Management, Jean-Pierre Mesic ha avuto una ricca carriera che dura da più di 20 anni all’interno del gruppo Renault.

Portando avanti una dimensione internazionale (Nord Africa, cluster Adriatico composto da otto mercati, ecc.), Ha ricoperto posizioni di vendita senior, in particolare responsabile delle vendite a società globali per il gruppo Renault. Nel 2019 è stato nominato CEO di Renault Iberia (Spagna e Portogallo), succedendo a Ivan Segal. Dunque ancora novità nell’orgamigramma di Stellantis in Europa dopo gli annunci effettuati nei giorni scorsi. Vedremo nei prossimi giorni se altre novità saranno ufficialmente confermate dal nuovo gruppo nato a gennaio dalla fusione di PSA con Fiat Chrysler Automobiles.

