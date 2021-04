Tre modelli Stellantis nella lista dei migliori veicoli diesel

Per chi preferisce il diesel per alimentare il proprio nuovo veicolo, in USA vi sono tre opzioni ben equipaggiate e pronte per l’avventura del marchio automobilistico Stellantis. Jeep Gladiator, Jeep Wrangler e Ram 1500 si sono assicurati un posto nell’elenco dei 15 migliori veicoli diesel del 2021 da US News & World Report.

Jim Gorzelany di US News & World Report illustra agli americani i vantaggi di questa tecnologia dicendo che il motore diesel offre una migliore economia di carburante, può durare più a lungo e offre prestazioni di guida più reattive rispetto ai veicoli alimentati a benzina. I vantaggi degni di nota e la domanda dei consumatori potrebbero aver contribuito a far sì che le case automobilistiche includessero più motori diesel nelle loro lineup, tre dei quali da Stellantis, hanno guadagnato il favore di US News.

L’esclusivo Gladiator combina l’estetica robusta e il DNA dell’avventura all’aria aperta del marchio Jeep con la praticità di unpickup. È inoltre dotato di un EcoDiesel V6 da 3,0 litri abbinato a una trasmissione automatica con valori nominali di 260 cavalli e 442 Nm di coppia e una valutazione migliore della categoria. Se adeguatamente equipaggiato e alimentato con questo motore, il Gladiator 2021 può trainare un massimo di 6.500 libbre.

“Anche se il Gladiator è considerato un modello che consuma molto, il diesel è valutato da EPA a 22 mpg un risultato decente in città e 28 mpg in autostrada”, aggiunge Gorzelany. Jeep Wrangler del 2021 offre lo stesso motore EcoDiesel V6 del Gladiator. Bisognerà scegliere il modello a quattro porte se si vuole il diesel.

Con il motore turbo diesel da 3,0 litri disponibile sotto il cofano del Ram 1500, si ha accesso a un’enorme capacità di traino: 12.560 libbre. Il motore offre anche prestazioni reattive con valori nominali di 260 cavalli e 480 Nm di coppia. Tuttavia, il potente motore diesel non è l’unico elemento che si è guadagnato l’elogio. “Il Ram 1500 è un fantastico pickup di medie dimensioni. Lo stile esterno è prevedibilmente sfacciato, mentre la sua cabina è particolarmente spaziosa, bella e ben rifinita”, secondo Gorzelany.

