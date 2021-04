Stellantis celebra un trio vincente di veicoli in USA

Stellantis celebra un trio di veicoli vincente nei premi KBB.com 5-Year Cost to Own di Kelley Blue Book. La Chrysler Voyager, la Dodge Charger e la Jeep Wrangler hanno ottenuto vittorie di categoria nel decimo anniversario dei premi, che premiano i nuovi veicoli con i costi di proprietà previsti più bassi durante il periodo di proprietà iniziale di cinque anni.

Stellantis celebra un trio di veicoli vincente nei premi KBB.com 5-Year Cost to Own

Jeep Wrangler ha ottenuto un premio Cost to Own a 5 anni per il settimo anno consecutivo, nonché per il terzo consecutivo nel segmento dei SUV fuoristrada. Chrysler Voyager, che ha ottenuto un premio Cost to Own di 5 anni nel 2020 durante il suo primo anno di ammissibilità, si è ripetuto nella categoria Minivan, mentre Dodge Charger ha ottenuto il premio nella categoria Full-Size Car.

Disponibile su KBB.com, le informazioni sul costo di proprietà di 5 anni prendono in considerazione l’ammortamento, i costi previsti del carburante, le spese finanziarie e assicurative, i costi di manutenzione e riparazione e le tasse statali per tutti i nuovi modelli. I dati consentono agli acquirenti di auto nuove di vedere il quadro generale di quanto un nuovo veicolo costerà loro nel tempo, aiutandoli a risparmiare denaro scegliendo un veicolo che soddisfi al meglio le loro esigenze e il loro budget a lungo termine.

L’iconico Jeep Wrangler, il veicolo più capace e riconosciuto al mondo, offre capacità fuoristrada senza pari ed è prodotto con 80 anni di esperienza ingegneristica 4×4. Le opzioni di propulsione includono un motore turbo a quattro cilindri in linea da 2,0 litri con tecnologia ESS (engine stop-start), un Pentastar V-6 da 3,6 litri con ESS e tecnologia e-Torque mild-hybrid e, per i modelli Wrangler a quattro porte, un motore EcoDiesel da 3,0 litri disponibile con ESS.

La Chrysler Voyager occupa una posizione distinta nella pluripremiata gamma di minivan Chrysler ed è ben equipaggiata per resistere alla concorrenza di coloro che cercano un veicolo familiare a valore aggiunto. Il minivan più economico d’America, progettato pensando alla famiglia e ai clienti della flotta attenti al budget, il Chrysler Voyager del 2021 ha un aspetto e una sensazione unici all’interno della gamma di minivan Chrysler, offrendo un’esperienza di guida eccezionale a un prezzo conveniente.

Dodge diventa ancora più forte per l’anno modello 2021 con la nuova Charger SRT Hellcat Redeye, la berlina prodotta in serie più potente e veloce al mondo. Alzando la barra a livelli di prestazioni mai visti prima in una berlina familiare a quattro porte, la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye serve fino a 797 cavalli e una velocità massima di 203 mph, offrendo il massimo in termini di alte prestazioni, comfort e sicurezza da strada come unica muscle car a quattro porte al mondo.

