Stellantis: in Germania nuovi cambiamenti

Florian Müller, amministratore delegato di PSA Retail, assume con Stellantis anche la gestione di FCA Motor Village Germany, in cui sono raggruppate le filiali del gruppo Fiat Group. Sta sostituendo Günay Kircaoglu, che, secondo il comunicato stampa, lascerà l’azienda su sua richiesta.

“Sotto la sua guida, i team lavoreranno a stretto contatto per identificare ulteriori sinergie e potenzialità per le filiali in Germania”, ha annunciato Anne Abboud, responsabile delle organizzazioni di vendita al dettaglio in Europa e Nord Africa presso il Gruppo Stellantis. Abboud ha ringraziato Kircaoglu “per l’eccellente lavoro degli ultimi anni”.

Müller è entrato nel gruppo PSA circa quattro anni fa da Daimler, dove era responsabile per il mercato francese, e ha assunto la responsabilità dell’organizzazione di vendita al dettaglio in Germania. In precedenza è stato attivo nel Gruppo Daimler nelle aree di vendita, assistenza, gestione dei prodotti e marketing in paesi come Gran Bretagna, Malesia e Repubblica Ceca.

“Cercheremo sinergie con priorità e prepareremo entrambe le società allo stesso modo per il futuro nel settore automobilistico”, ha annunciato il 58enne Müller. “Ciò include anche un’ulteriore digitalizzazione dei canali di vendita e un adattamento dell’offerta alle esigenze e alla domanda dei clienti, ad esempio attraverso gli abbonamenti alle auto”.

FCA Motor Village Germany ha undici sedi nelle regioni metropolitane della Germania con circa 350 dipendenti. Con i marchi Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth e Lancia (Service), sono stati venduti circa 7.200 veicoli nuovi e usati e circa 80.000 ore di officina lavorate nel 2019 – prima dell’inizio della crisi Corona. PSA Retail ha circa 1.100 dipendenti in 24 sedi in Germania e nel 2019 ha venduto circa 35.000 veicoli nuovi e usati dei marchi Peugeot, Citroen, DS Automobiles e Opel e ha svolto circa 355.000 ore di officina.

