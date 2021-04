Leasys si espande in Grecia: aperta la nuova sede di Atene

Dopo essersi confermata leader del noleggio a lungo termine in Italia, Leasys prosegue con il proprio piano di crescita a livello europeo. Nelle scorse ore ha annunciato l’apertura di una nuova branch in Grecia.

Con l’ingresso nel paese ellenico, che ha di recente comunicato la riapertura ai turisti europei a partire dalla metà di maggio, la società controllata da FCA Bank porta avanti un processo di internazionalizzazione inaugurato nel 2017, che porterà Leasys ad essere operativa entro il 2021 in 12 nazioni europee.

Fiat 500 Pop

Leasys: prosegue l’espansione in Europa della controllata di FCA Bank

La Grecia diventa così l’11º mercato in cui Leasys è operativa assieme a Belgio, Danimarca, Germania, Polonia, Francia, Italia, Portogallo, Spagna, Olanda e Regno Unito. La filiale greca, con sede ad Atene, sarà guidata da Dionisis Xanthakos, che a sua volta riporterà ad Alberto Grippo – CEO dell’azienda.

Xanthakos ha l’obiettivo di raccogliere le opportunità di business in un paese in cui il mercato dell’auto è tornato ai livelli pre-pandemia e dove il settore del noleggio a lungo termine registra attualmente una quota del 17%.

Leasys porterà in Grecia anche le soluzioni da un minuto a una vita intera, coinvolgendo il paese nel progetto di rivoluzione della mobilità sostenibile che si concretizzerà, da un lato con l’elettrificazione della flotta e nell’estensione della rete dei Leasys Mobility Store (entro il 2022 saranno 1500 in tutta Europa) e dall’altro l’offerta di servizi all’avanguardia, green e digitali.

In occasione dell’arrivo sul mercato greco, Leasys promuove le seguenti offerte di lancio: Fiat 500 Hybrid in allestimento Pop con motore 1.0 da 70 CV al prezzo di 174 euro al mese (IVA esclusa) con anticipo di 2500 euro e Jeep 1.0 Gse T3 120 CV – S&S Sport FWD a 242 euro al mese (IVA esclusa) con anticipo di 3500 euro. In entrambi i casi è prevista una durata di 48 mesi e 20.000 km inclusi.

Alberto Grippo, amministratore delegato di Leasys, ha detto: “In un momento come quello attuale, caratterizzato da un cauto ottimismo e dalla speranza in una graduale ripresa del mercato del noleggio, l’ingresso in Grecia costituisce un passaggio importante. Non solo nell’ottica di rafforzare il nostro posizionamento internazionale, ma anche per porci come protagonisti della mobilità ecosostenibile in una realtà, quella ellenica, molto promettente in questo senso“.

