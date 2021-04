Stellantis domina le vendite in Brasile anche nei primi 10 giorni di aprile

Nei primi 10 giorni di Aprile dominio del gruppo Stellantis in Brasile. Nella classifica delle auto più vendute nell’importante mercato automobilistico latino americano infatti al primo posto dopo i primi 10 giorni di aprile troviamo il pickup Fiat Strada che si conferma leader di mercato in quel paese in questo inizio di 2021. Al secondo posto a sorpresa troviamo un altro modello del gruppo guidato dal numero uno Carlos Tavares.

Nei primi 10 giorni di Aprile dominio del gruppo Stellantis in Brasile: Fiat Strada auto più venduta seguita da Jeep Renegade

Ci riferiamo a Jeep Renegade che con 2.032 immatricolazioni è la vettura che più si avvicina a Fiat Strada sebbene il pickup di Stellantis abbia già un vantaggio di oltre mille unità avendo consegnato in totale in Brasile nei primi 10 giorni di aprile la bellezza di 3.180 unità. Precipita l’ex leader di mercato Chevrolet Onix.

La berlina compatta si deve accontentare del quarto posto assoluto con 1.702 unità. Questo a causa dei gravi problemi di produzione che affliggono la vettura in Brasile che a quanto pare anche a maggio non potrà lottare per la leadership a causa dei ritardi nelle consegne.

Prendendo in considerazione i dati di vendita di tutto il 2021, Fiat Strada ha già più di 1.500 vetture di differenza rispetto a Chevrolet Onix, che negli ultimi 6 anni è stata l’auto più venduta in Brasile. Tra i marchi che sono nella top 5 del primo terzo di aprile, Fiat, Jeep e Hyundai sono cresciuti nel primo trimestre, mentre Chevrolet ha registrato un calo delle vendite nello stesso periodo.

