Il campionato del mondo di rally potrebbe correre sul Nurburgring il prossimo anno

Il Nurburgring è uno dei circuiti più famosi al mondo e spesso le case automobilistiche lo utilizzano per condurre delle prove dei modelli più sportivi e per stabilire dei record. È il caso, ad esempio, di Mercedes che recentemente ha messo alla prova la sua GT Black Series da 730 CV.

Una leggendaria serie di corse però manca sul ’Ring: il campionato del mondo di rally. Sul famoso circuito tedesco si è svolta in passato la serie World Rallycross (World RX) ma il World Rally Championship (WRC) non si è mai svolto. Questo però potrebbe cambiare in quanto la serie ha preso un nuovo promotore. Si tratta dello stesso che si occupa del World RX, conosciuto con il nome di WRC Promotor GmbH, quindi ha già familiarità con l’organizzazione di eventi di rally sul Nurburgring.

Nurburgring: il famoso circuito potrebbe accogliere la tappa tedesca del WRC

Questo cambio di gestione avviene anche in concomitanza con la chiusura della sede esistente dove si tiene la tappa tedesca del rally WRC in Saarland. Tutto questo significa che la sede del rally di Germania dal prossimo anno potrebbe essere proprio il Green Hell. Inoltre, l’organizzazione ha rilasciato una dichiarazione, pubblicata da BadgeToGantry, in cui afferma che “l’obiettivo del campionato mondiale tedesco è quello di spostarsi in futuro verso il Nurburgring“.

Non è chiaro al momento su quale pista si svolgerebbe il campionato del mondo di rally visto che il ‘Ring ne ha diverse. La maggior parte degli appassionati di gare ha familiarità con la Nordschleife ma attualmente il World RX gareggia sulla Müllenbachschleife. Un noto magazine tedesco afferma che Nordschleife potrebbe essere il tracciato scelto dagli organizzatori.

Prendendo in considerazione questa notizia, molto probabilmente possiamo aspettarci alcune auto da rally ad alte prestazioni che potrebbero correre sul Green Hell forse già dal 2022.

