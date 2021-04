Stellantis firma importante partnership in Brasile

CEABS – azienda leader nel monitoraggio e telematica in Brasile – annuncia una partnership senza precedenti con Stellantis, società nata dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Gruppo PSA. Nella partnership, CEABS sarà responsabile della gestione e del monitoraggio dei dati della Connected Car, il cui lancio è previsto per il 2021.

Scelto da Stellantis per la sua leadership e conoscenza nel settore, CEABS aggrega tutto il suo know-how per il prodotto, essendo responsabile della fornitura di servizi di monitoraggio e gestione dei dati della flotta per le auto che lasceranno la fabbrica con un modulo di connettività integrato.

CEABS contribuirà anche al Vehicle Tracking, una soluzione per il furto e il furto di veicoli, e al Fleet Management, con l’uso della telemetria, per il monitoraggio dei veicoli. L’azienda sarà responsabile dell’elaborazione di dati quali posizione, accensione del veicolo, velocità, accelerazione, frenata brusca o improvvisa, potendo andare oltre e offrire informazioni come consumo di carburante, cintura di sicurezza attiva o meno, livello della batteria, consegna dei dati a il cliente finale.

La gestione di queste informazioni può comportare vantaggi sia per gli assicuratori che per le società di noleggio – che possono avere accesso ai dati di guida, nonché al monitoraggio e al recupero dei veicoli, offrendo servizi e soluzioni che fanno riferimento alle abitudini dei clienti nel traffico – così come per i consumatori. che farà affidamento su questa esperienza quotidiana di connettività per ottenere vantaggi e sconti.

Per Jorge Bau, CEO di EABR e CEABS, la fornitura di servizi offerti dalla società, che comunica con oltre 240mila antenne mobili distribuite in tutto il Brasile, e la capacità di elaborare i dati comportamentali è l’ideale per integrare i vantaggi di Carro Conectado, un prodotto dirompente e innovativo nel mercato brasiliano.

“Abbiamo sviluppato questa soluzione a quattro mani con Stellantis, soddisfacendo la necessità che la casa automobilistica ci ha portato quando ci ha cercato, e abbiamo creato una nuova linea di business. La Connected Car è pienamente in linea con il nostro scopo di azienda che crede nella tecnologia come le principali opportunità di sicurezza di veicoli e flotte. Le opportunità di offrire servizi e soluzioni che la tecnologia porta ad assicuratori e società di noleggio sono significative,

Per Flavio Cardoso, Head of Connectivity di Stellantis per il Sud America, la performance di CEABS nell’offerta di soluzioni differenziate è stata fondamentale per la firma della partnership. “Il sistema di gestione della flotta e l’esperienza di CEABS in questo segmento sono stati decisivi per noi per scegliere l’azienda come responsabile della gestione dei dati e delle informazioni che rendono la Connected Car un prodotto con il potenziale per portare innovazioni molto significative sia al mercato che al consumatore finale.”

“Il cliente è anche una figura centrale nello sviluppo delle nostre soluzioni e ora saremo in grado di offrire vantaggi e sconti in base alle sue abitudini. In generale, crediamo che la Connected Car arrivi a trasformare questo rapporto con il consumatore, in cui l’esperienza inizia a comprendere l’acquisto dell’auto”.

