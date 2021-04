Telepass e Dekra accordo per la revisione auto: prenotazione e pagamento

No, non c’è nessuno sconto sulla revisione periodica obbligatoria: si pagano 66,88 euro. Se e quando scatterà l’aumento, 79,02 euro. Comunque, fra Telepass e Dekra, c’è un accordo per facilitare prenotazione e pagamento della verifica ministeriale. Parliamo di due soggetti molto noti. Da una parte Telepass, un ecosistema che offre a privati e aziende un numero sempre maggiore di opzioni. Dall’altra Dekra, multinazionale tedesca impegnata a garantire la sicurezza sulle strade, nei luoghi di lavoro e nell’ambito domestico.

Telepass e Dekra per facilitare la vita dell’automobilista

Il servizio di revisione è rivolto ai clienti Telepass Pay, grazie alla partnership con Dekra, leader mondiale nel settore della revisione veicoli e prima e unica Rete italiana di revisione veicoli con oltre 600 Centri su tutto il territorio nazionale in franchising o di proprietà e gestione diretta.

Consente ai clienti Telepass Pay di prenotare e pagare tramite App la revisione per autovetture, motoveicoli e, più in generale, veicoli di massa inferiore alle 3,5 t. Sia la prenotazione sia il pagamento del servizio si gestiscono direttamente dal device mobile del cliente, su dispositivi iOS e Android, in maniera semplice, rapida. Tutto compreso nel canone mensile fisso di Telepass Pay.

Morale: non paghi la revisione di meno, non la paghi di più, è tutto nel canone. Al momento i Centri Dekra convenzionati con Telepass sono 212 in tutta Italia, in particolare nel Lazio e nella Lombardia seguiti da Piemonte e Toscana. La copertura del servizio si estenderà progressivamente a tutta la Rete.

Comunque, un automobilista è libero di andare in qualsiasi centro di revisione. Pagando sempre l’identica tariffa. L’obiettivo è facilitare la vita delle persone in mobilità. Il servizio di revisione si aggiunge ad un ampio ecosistema di 25 servizi integrati accessibili tramite l’app Telepass Pay: tra questi la possibilità di pagare il bollo dell’auto, il carburante, il parcheggio o prenotare il lavaggio in strada della propria auto con Wash Out.

Va anche segnalato, tuttavia, che Telepass è stata di recente sanzionata dall’Antitrust in tema di Rc auto tramite App: vedremo se la società farà ricorso e come finirà la vicenda.

