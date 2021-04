Citroën C3 Rally2 è pronta a lottare su tutti i fronti

Citroën Racing continua a distinguersi nel mondo del rally grazie alle prestazioni offerte dalla Citroën C3 Rally2. Con la conquista del campionato del mondo WRC2 e del campionato europeo nel 2020, la vettura si è imposta in modo autorevole come punto di riferimento nella sua categoria.

Pronta a competere anche nella stagione 2021 nel campione del mondo WRC2 e in quello europeo ERC, la C3 Rally2 correrà in 17 paesi europei e nel continente americano. Ad oggi, l’auto di Citroën Racing ha al suo attivo oltre 80 vittorie, l’ultima delle quali ottenuta da Ricardo Cordero al Rally Colima in Messico lo scorso marzo. Si tratta di una vettura vittoriosa sia sui percorsi veloci che su quelli particolarmente impegnativi per la meccanica.

Citroën C3 Rally2: la vettura da rally è pronta a conquistare nuove vittorie

Di recente, la Citroën C3 Rally2 ha beneficiato dell’esperienza e del know-how dei tecnici di Citroën Racing con l’introduzione di una serie di evoluzioni. Sospensioni, ammortizzatori, software del motore, ripartitore di frenata sul pedale e aerodinamica sono alcuni aspetti. Tutto è stato studiato per ottimizzare maggiormente le prestazioni, mantenendo l’affidabilità, i costi di gestione e la maneggevolezza del modello.

Tutte le evoluzioni introdotte con il kit 2021 sono adattabili a tutte le C3 Rally2. Nel campionato del mondo WRC2, la vettura sarà guidata da Mads Ostberg e Sean Johnston mentre in quello WRC3 da Yohan Rossel, Eric Camilli e Nicolas Ciamin.

Inoltre, il modello svolgerà un ruolo di primo piano anche nel Campionato Europeo Rally con Alexey Lukyanuk e Yoann Bonato. Oltre alle competizioni internazionali, la Citroën C3 Rally2 parteciperà a 15 campionati nazionali in tutta Europa e debutterà nel continente americano con i campioni FIA NACAM messicano e cileno.

Ecco le dichiarazioni rilasciate da Mayeul Tyl e Didier Clément

Mayeul Tyl, direttore di Peugeot-Citroën Racing Shop, ha detto: “Vincente fin dal suo debutto nelle competizioni, la C3 Rally2 ha rapidamente conquistato molti piloti, sia per il suo livello di prestazioni che per la facilità di guida. Oggi, un giovane talento, un pilota ambizioso o un gentleman driver può disporre di una vettura che soddisfa pienamente le sue esigenze. Siamo orgogliosi di vedere la C3 Rally2 competere quest’anno nel Campionato del Mondo WRC2 e nel Campionato Europeo, così come nei principali campionati nazionali, sia in Europa che in America, e soprattutto siamo orgogliosi del lavoro svolto dalle squadre Citroën Racing. I nostri tecnici sono costantemente al lavoro per offrire ai nostri piloti un’auto efficiente su tutti i tipi di terreni, in tutto il mondo“.

Didier Clément, responsabile Competizione Clienti di Citroën Racing, ha invece affermato: “Fin dal suo debutto ufficiale al Tour de Corse nel 2018, tutte le nostre equipe hanno lavorato instancabilmente per consentire alla C3 Rally2 di vincere il Campionato del Mondo WRC 2 con Mads Ostberg nel 2020. Per noi è un punto d’onore offrire una vettura “campione del mondo” a tutti i nostri clienti. I piloti potranno beneficiare di tutta la nostra esperienza per divertirsi e vincere al volante della C3 Rally2. Con un capitolato rigoroso in termini di prestazioni e comfort di guida, C3 Rally2 è in grado di competere per conquistare i primi posti nei più importanti campionati nazionali e internazionali“.

