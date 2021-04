Puntare forte su elettriche e ibride plug-in: questo è il momento di comprare

Chiariamo l’equivoco: non è vero che gli incentivi sono finiti. Sono quasi terminati quelli per benzina e diesel. Idem per le ibride classiche. Ma attenzione: ci sono ancora denari per la fascia 0-60 g/km. Elettriche e ibride plug-in. Ossia da 0 a 20 per le elettriche; da 21 a 60 per le ibride plug-in. Basti pensare che ci sono a disposizione oltre 174 milioni di ecobonus, erogato dallo Stato in ogni situazione. Non solo: più 78 milioni (rispetto ai 120 stanziati a inizio anno) di extrabonus, in presenza di un contributo del venditore. Ossia: se la concessionarie mette del suo, allora anche lo Stato piazza un gettone supplementare nel piatto.

Sono bonus senza stress: si va, si prenota e il gioco è fatto. Nessuna guida all’ecoincentivo: come si fa, i passi da fare. Fake news. In realtà, il venditore esegue , stop. Fa fede la formale prenotazione della concessionaria. Basta entrare nel salone. Non è quell’infernale bonus mobilità dei monopattini che ha fatto diventare matti gli acquirenti.

Poker di bonus per elettriche e ibride plug-in: più le promozioni

Esiste la comoda la piattaforma informatica del ministero dello Sviluppo economico. Ormai 4 i casi per elettriche e ibride plug-in.

0-20 g/km di CO2 senza rottamazione: 4.000 euro Ecobonus Stato + 1.000 euro extrabonus Stato + 1.000 euro (+Iva) venditore

0-20 g/km di CO2 con rottamazione: 6.000 euro Ecobonus Stato + 2.000 euro extrabonus Stato + 2.000 euro (+Iva) venditore

21-60 g/km di CO2 senza rottamazione: 1.500 euro Ecobonus Stato + 1.000 euro extrabonus Stato + 1.000 euro (+Iva) venditore

21-60 g/km di CO2 con rottamazione: 2.500 euro Ecobonus Stato + 2.000 euro extrabonus Stato 2.000 euro (+Iva) venditore.

A tutto questo si può sommare la promozione della Casa con sconto grazie al finanziamento proposto dalla banca dello stesso Costruttore.

