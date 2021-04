No, non c’è nessun bonus Isee per auto elettriche: attenti alle bufale

Attenzione alle fake news sugli acquisti delle macchine, per attrarre clic. Qualche sito dice che ora c’è un bonus Isee per auto elettriche. No, non esiste al momento nessun incentivo di questo genere. Vediamo meglio come stanno le cose.

Con la legge di Bilancio 2010, il Governo ha introdotto un contributo del 40% per gli acquirenti con un Isee familiare inferiore a 30.000 euro. Uno sconto fiscale. Il prezzo di listino del veicolo non può essere superiore a 30.00o euro più Iva. Il fondo destinato a tale misura è di 20 milioni di euro.

Occhio: affinché la norma entri in vigore, serve il provvedimento attuativo. Per legge, entro il 31 gennaio 2021, il ministro dello Sviluppo economico e quello dell’Economia e delle Finanze dovevano definire con un decreto modalità e termini per erogare il contributo.

Bonus Isee per auto elettriche: vedremo nelle prossime settimane

A oggi, il decreto attuativo non c’è. Qualcosa si muove, ma non c’è. Chissà, si vedrà nelle prossime settimane, forse. La bufala del bonus Isee per auto elettriche esistente è dolorosa per chi ha un reddito basso, va in concessionaria, dice di aver letto la notizia in Internet e resta a bocca asciutta. Tornando a casa con le pive nel sacco. No alle fake news automotive per fare traffico online.

Ma allora, ci sono altri incentivi? Sì, ne sono rimasti pochi, ma ci sono. Sono i normali bonus per tutti. Non legati al reddito. In più, volendo, ci esistono le promozioni delle Case: compri con un finanziamento, hai uno sconto, paghi gli interessi del Tan e i costi del prestito del Taeg. Ma hai una sforbiciata rispetto al prezzo iniziale. Se andate in concessionaria, di sicuro vi confermeranno quanto vi stiamo dicendo, a tutela del consumatore e del contribuente.

