Ferrari 488 Pista vs F8 Tributo: Novitec ci mostra le differenze in un video

Nel corso degli ultimi anni, Ferrari ha portato sul mercato alcune delle supercar V8 più performanti. Esempi sono la Ferrari 488 GTB e la Ferrari F8 Tributo.

Il culmine della gamma della prima vettura è stato raggiunto con la presentazione della variante Pista in occasione del Salone di Ginevra 2018. Si tratta di un bolide equipaggiato sempre dal motore F154 CB da 3.9 litri ma in questo caso è in grado di sviluppare 720 CV a 8000 g/min e 770 nm di coppia massima anziché 670 CV e 760 nm.

Ferrari 488 Pista vs F8 Tributo: è molto difficile scegliere quale sia la migliore

Tale upgrade è stato reso possibile grazie ad alcune modifiche apportate al V8 di serie più potente sviluppato fino ad ora dal cavallino rampante. Oltre a questo, gli ingegneri di Maranello hanno fatto largo uso della fibra di carbonio per cofano, paraurti, alettone posteriore e cerchi da 20” disponibili come optional, per un peso totale del corpo pari a 1280 kg anziché 1370 kg.

La Ferrari F8 Tributo, invece, è giunta sul mercato prendendo il posto della 488 GTB ed è stata presentata per la prima volta durante il Salone di Ginevra del 2019. Sotto il cofano troviamo lo stesso V8 biturbo da 3.9 litri da 720 CV e 770 nm della Ferrari 488 Pista. Parliamo di una potenza specifica pari a 185 CV/litro.

Tale powertrain dispone di bielle in titanio di derivazione F1, collettori di aspirazione specifici con fluidodinamica ottimizzata, impianto di scarico e collettori in inconel e sensori sviluppati per azzerare il turbolag. Inoltre, accanto all’otto cilindri troviamo un cambio automatico F1 a doppia frizione a 7 rapporti.

Novitec, uno dei tuner più famosi al mondo, ha avuto il piacere di modificare entrambe le supercar della casa automobilistica di Maranello. Nel 26º episodio di The Supercar Dairies pubblicato su YouTube possiamo vedere in azione una Ferrari 488 Pista modificata che ci permette di scoprire le differenze con una Ferrari F8 Tributo. Trovate il filmato dopo la galleria fotografica.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI