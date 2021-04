Ferrari 488 GTE sfreccia sul circuito di Monza | Video

Ferrari gareggia nella categoria GTE delle gare endurance con una vettura da competizione sviluppata appositamente. Si tratta della Ferrari 488 GTE. Nello specifico, l’auto compete nel campionato del mondo endurance FIA WEC e nella 24 Ore di Le Mans ed è schierata in via ufficiale dal team AF Corse nella classe GTE Pro e nelle principali gare dell’IMSA Weathertech Sportscar Championship nella classe GTLM tramite Risi Competizione.

Assieme alla gemella GT3, la 488 GTE è stata presentata ufficialmente al Mugello nel 2015. Rispetto al modello precedente, la vettura propone una livrea più metallizzata e si basa sul pianale in alluminio con la cella per il pilota in acciaio.

Ferrari 488 GTE: ecco in azione un esemplare che si prepara per il campionato endurance 2021

Come potete vedere nel video presente in fondo all’articolo, il bolide da competizione è dotato di un diffusore di grandi dimensioni con un rialzamento della parte centrale e dei flap ai lati per convogliare meglio i flussi d’aria nella parte posteriore. La Ferrari 488 GTE è stata lanciata in occasione delle Finali Mondiali 2015 sul circuito del Mugello assieme alla sorella GT3.

Durante la presentazione, la casa automobilistica di Maranello affermò di aver installato sotto il cofano lo stesso motore della 488 GTB. Si tratta quindi del V8 biturbo da 3.9 litri capace di sviluppare una potenza di 670 CV e 760 nm di coppia massima.

La clip presente dopo la galleria fotografica, pubblicata su YouTube da MattyB727, ci mostra in azione una Ferrari 488 GTE in prova sul circuito di Monza in vista del campionato del mondo endurance 2021.

Grazie a questo filmato, possiamo scoprire le performance del bolide da competizione e soprattutto ascoltare il sound prodotto dal motore V8 più performante prodotto fino ad ora dal cavallino rampante.

