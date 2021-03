Una delle infrazioni più tremende al Codice della Strada è quella legata allo stato alterato. Tuttavia, c’è un lungo elenco di normative che le pubbliche amministrazioni devono rispettare quando fanno gli accertamenti sugli automobilisti. Ci sono massime definitive come questa: esami in ospedale? Senza preavviso dell’avvocato, nulla la multa per alcol. Vediamo allora la vittoria dell’avvocato Fabio Capraro di Treviso. Come si evince dalla sentenza 45/2021 del Tribunale di Belluno, che ci ha inviato il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon.

I fatti. L’uomo subisce la multa per alcol in base all’articolo 186 del Codice della Strada (guida in stato d’ebbrezza), riscontrato in ospedale dopo un incidente. Propone ricorso, tramite legale, per un’errata procedura nel rilevamento delle proprie condizioni. Si fa riferimento alla sentenza 34886/2015 della Cassazione. Sono intervenute, come noto, le Sezioni Unite. Hanno affermato il principio di diritto per cui c’è la nullità della multa conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Multa per alcol dopo il test invasivo al pronto soccorso

Si tratta di un test invasivo. Del sangue. Pertanto, la facoltà di farsi aiutare da un legale ha notevole peso specifico. Caso diverso dall’alcoltest su strada: comunque, l’obbligo di avvisare della facoltà di farsi assistere da un legale vale anche per i comuni alcoltest del sabato sera, per capirci.

Sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria.

Vale comunque la pena rammentare che l’ebbrezza aggrava l’eventuale reato di omicidio e lesioni stradali, in caso di incidenti con morti o feriti gravi. Inoltre, le sanzioni per ebbrezza variano in base alla quantità di alcol nel sangue.

