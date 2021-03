Ferrari 150° Italia: la monoposto che omaggia i 150 anni dell’unità d’Italia | Video

La Ferrari 150° Italia, conosciuta anche come Ferrari F150, prende il nome dalla celebrazione del 150º anniversario dell’unità d’Italia avvenuta nel 2011. Tuttavia, in seguito al suo lancio a gennaio, Ford disse di voler citare in giudizio la scuderia per l’uso del nome F150 di cui possedeva il marchio.

Ferrari confermò che la F150 era soltanto un’abbreviazione di F150th Italia ma più tardi, a marzo, annunciarono che il nome ufficiale della monoposto era stato cambiato in Ferrari 150° Italia. Durante il campionato di Formula 1 di quell’anno, la vettura è stata guidata da Felipe Massa e Fernando Alonso.

Ferrari 150° Italia: alcuni esemplari catturati in pista durante gli eventi organizzati da Maranello

La 150° Italia disponeva delle specifiche tecniche previste per la stagione 2011 come la reintroduzione del Kers, l’ala posteriore mobile, l’assenza del doppio diffusore e del condotto F e altro ancora. La monoposto è stata concepita con una mancanza di carico aerodinamico, compensato dal grip meccanico dato dagli pneumatici con mescola più morbida e dalle sospensioni.

Sotto il cofano della Ferrari 150° Italia si nascondeva il motore Tipo 056 V8 da 2.4 litri montato sulla 248 F1 ma ulteriormente migliorato in affidabilità e consumi. Maranello non è mai riuscita a raggiungere il livello di prestazioni del diffusore utilizzato da Red Bull a causa del motore che inizialmente non era stato progettato per supportare questo sistema a differenza dell’unità Renault.

Nel video presente dopo la galleria fotografica, pubblicato su YouTube da 19Bozzy92, è possibile apprezzare alcuni esemplari della Ferrari 150° Italia mentre vengono guidati in pista dai loro attuali fortunati proprietari durante gli esclusivi eventi realizzati da Ferrari come le Finali Mondiali Ferrari 2017-2018-2019.

