Fiat Chrysler: un suo ex dirigente passa a Volkswagen in Brasile

Volkswagen do Brasil ha un nuovo vicepresidente vendite e marketing: Roger Corassa, che sarà anche responsabile delle aree post-vendita e sviluppo della rete. Amministratore aziendale con una laurea specialistica in Marketing, Corassa è ben noto nell’universo formato dai concessionari di veicoli. Per 26 anni ha lavorato in Fiat, poi in Fiat Chrysler Automobiles, dove ha accumulato esperienze in ambito commerciale e finanziario.

Dal 2014 al 2018 è stato direttore delle operazioni commerciali per la casa automobilistica, che ha poi riunito i marchi Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge e RAM. L’anno successivo è stato nominato vicepresidente del Network Development di FCA per l’America Latina.

Settimo Spini – Insieme all’arrivo di Corassa, Volkswagen ha novità anche nell’After Sales della Regione SAM (Sud, Centro America e Caraibi).

Trasferito da un’altra società del gruppo, Audi do Brasil, dove è stato responsabile del post-vendita e della logistica dal 2013, l’ingegnere meccanico Sétimo Spini assumerà la carica di vicedirettore per la regione a partire da aprile.

