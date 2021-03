Pagamenti facili per bolli auto: PagoPA e Virtual POS del Gruppo Sermetra

Ricordate le file chilometriche in posta per pagare i bolli auto? Tutto dimenticato. ora, fra i vari modi, c’è PagoPA e Virtual POS del Gruppo Sermetra: pagamenti facili per bolli auto. Tutto più semplice per l’automobilista, grazie alle nuove tecnologie. Pagamenti semplificati per tasse auto, pratiche PRA, bollettini e avvisi PagoPA, grazie alla piattaforma messa a disposizione di 2700 agenzie di pratiche auto.

Non solo più facile in fatto di bolli auto. Anche per evitare guai. Una innovazione che permette alle agenzie (grazie alla piattaforma) di assicurare alla clientela rapidi e semplici pagamenti. Nel caso del bollo auto potranno avvenire da remoto, col Virtual POS. Ma con l’ausilio di un assistente in grado di segnalare eventuali anomalie. Vale a dire una procedura ancor più sicura e completa rispetto al pagamento del bollo mediante l’home-banking. Così eviti di pagare due volte. O di più.

Novità di rilievo se si considera che ormai le pubbliche amministrazioni stanno progressivamente “migrando” su PagoPA indicandola come esclusiva modalità di pagamento. Il Gruppo Sermetra, dunque, sempre più al passo con i tempi attraverso strumenti di pagamento che, soprattutto in questo periodo di emergenza pandemica, consentono agli utenti-cittadini di effettuare pagamenti semplificati e nel caso del ‘Virtual POS’ anche senza doversi recare in luoghi fisici, rafforzando così il ruolo consulenziale a 360° delle agenzie stesse.

Con l’agenzia di pratiche auto si va sul sicuro

Abbiamo sentito il Presidente del Gruppo Sermetra Holding Luca Andreoli :“Abbiamo chiuso il 2020 movimentando 1,5 miliardi di euro di pagamenti, collocandoci come quarta forza del Paese per numero di pagamenti PagoPA con quasi 9 milioni di transazioni. Le nostre piattaforme sono ormai complete e il cittadino può trovare presso una agenzia che le utilizza un efficiente canale di pagamento per bolli auto, bollettini, MAV, RAV e avvisi PagoPA”.

Ricordiamo che il bollo auto va pagato eccome: oggi, c’è solo una proroga della scadenza, secondo la Regione. Magari tramite agenzia di pratiche auto.

