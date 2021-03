Alt Polizia, Alt Stazione, Stop: cosa significano e cosa fare

Non c’è solo il Vigile, il Poliziotto o il Carabiniere che impongono l’alt con la mano o con la paletta. C’è anche il segnale Alt Polizia e Alt Stazione: li vedete in alto. Il primo (Alt Polizia) è posto per segnalare un posto di blocco stradale istituito da organi di Polizia. Al quale è obbligatorio fermarsi.

Alt Polizia: è mobile

Il segnale Alt Polizia è di impiego mobile, a distanza opportuna dal posto di blocco e deve essere avvistabile con sicurezza e in tempo utile affinché il conducente rallenti, freni e faccia tutto in sicurezza. La distanza fra segnale e posto di blocco dipende della strada e della velocità dei veicoli nel tratto che precede il posto di blocco.

Questo cartello deve essere ripetuto all’altezza del punto di arresto. Entrambi i segnali devono essere posti in modo da non costituire pericolo o pregiudizio per la sicurezza stradale.

Occhio: è sbagliato pensare che bisogna dare la precedenza ai mezzi della polizia. Oppure che bisogna fermarsi al confine di Stato, al varco doganale.

Alt Stazione: autostrade

Invece, il segnale Alt Stazione è posto sulle autostrade e in corrispondenza degli accessi controllati: per segnalare una stazione dove è obbligatorio fermarsi per le operazioni di pedaggio. Attenzione: il segnale non indica la vicinanza di una stazione ferroviaria, un pontile d’imbarco di navi traghetto. Né di un posto di blocco.

Stop: fermarsi sempre

Una cosa ancora diversa il segnale di Stop. Viene installato nelle intersezioni o nei luoghi che non godono del diritto di precedenza, per indicare ai conducenti l’obbligo di fermarsi, in corrispondenza dell’apposita striscia di arresto, e di dare la precedenza prima di inoltrarsi nell’area dell’intersezione o di immettersi nel flusso della circolazione.

Va utilizzato nelle intersezioni dove non sia stato possibile garantire le condizioni di sufficiente visibilità, o comunque in situazioni di particolare pericolosità. Si accompagna alla segnaletica orizzontale e alla scritta per terra.

