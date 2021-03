Ferrari Purosangue: altri due prototipi avvistati nella neve e in pista | Video

Ferrari ha iniziato a testare il suo primo SUV Ferrari Purosangue ormai da diversi mesi. Nonostante ciò, non siamo riusciti a scoprire ancora quale sarà il suo aspetto finale. L’ultima serie di foto e video spia presente in questo articolo mostra un nuovo prototipo con il corpo di un Maserati Levante, anche se non è esattamente il primo SUV del Tridente.

Infatti, gli ingegneri del cavallino rampante hanno modificato le proporzioni in quanto il Purosangue non condividerà le basi con il Levante. Il video presente in fondo all’articolo è stato pubblicato su YouTube da Varryx e ci mostra un mulo di prova mentre viene testato sul circuito di Fiorano, vicino al quartier generale di Ferrari.

Ferrari Purosangue: il cavallino rampante ha portato sulla neve il suo primo SUV

La clip conferma che gli ingegneri di Maranello stanno mettendo a dura prova il FUV. Sfortunatamente, dal filmato non riusciamo a capire quale tipo di motore è presente sotto il cofano di questo prototipo completamente camuffato ma a giudicare dal sound potrebbe trattarsi di un V12.

Per quanto riguarda le foto spia, un Ferrari Purosangue è stato portato a nord dell’Europa per effettuare una serie di test invernali. Nelle foto è più facile vedere il frontale leggermente più lungo e diverso da quello del Levante.

In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il primo SUV della casa automobilistica modenese avrà un powertrain montato in posizione anteriore-centrale, con il motore collocato appena dietro l’asse anteriore. Il cambio invece sarà posizionato nella parte posteriore, permettendo al FUV di offrire una distribuzione dei pesi di 50/50.

Naturalmente, il Ferrari Purosangue avrà la trazione integrale e dovrebbe proporre un abitacolo con abbastanza spazio per ospitare comodamente fino a quattro persone. Come la GTC4Lusso, utilizzata anche per scopi di test, è possibile che lo storico marchio italiano proponga una variante con motore V8. Infine, la presentazione ufficiale del Purosangue è attesa entro la fine del prossimo anno come model year 2023.

