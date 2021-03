Citroën C3 WRC 2019: in vendita l’auto da rally guidata da Sébastien Ogier

Sébastien Ogier è un pilota di rally francese, campione del mondo rally nel 2013, 2014, 2015 e 2016 con la Volkswagen Motorsport, nel 2017 e 2018 con M-Sport alla guida di una Ford Fiesta WRC e nel 2020 con Toyota Motorsport. Parliamo di uno dei piloti più performanti del World Rally Championship assieme a Sébastien Loeb.

Ora, una delle sue auto da corsa è disponibile all’acquisto secondo un sito Web spagnolo. L’auto in questione venne utilizzata da Ogier per correre assieme al team Citroën WRC. Dopo aver guidato per gli ex campioni del mondo sette anni prima, il pilota ha ripreso nel 2019 in Citroën con diverse sfide che avrebbe dovuto affrontare. Tuttavia, dopo una sola stagione, ha annunciato che sarebbe entrato a far parte della Toyota, citando preoccupazioni per lo sviluppo della C3.

Citroën C3 WRC: l’auto da rally guidata nel 2019 da Sébastien Ogier è in vendita

La casa automobilistica francese ha poi deciso di uscire del tutto dal WRC. La Citroën C3 WRC in questione, anche se un po’ sfortunata, resta un’auto da competizione per il campionato del mondo di rally guidata da una leggenda di questo sport.

Il particolare esemplare, con telaio n°20, è stato utilizzato come prototipo di prova Pirelli da altri due sostenitori del WRC: Andreas Mikkelsen e Petter Solberg. Il sito Web spagnolo afferma che è raro per un team proporre in vendita un’auto del campionato.

Ad ogni modo, il venditore afferma che la Citroën C3 WRC 2019 in questione ha percorso appena 1000 km. I potenziali acquirenti potranno percorrere altri 3000. L’auto da rally viene fornita completa di allestimenti per essere utilizzata sia sull’asfalto che sulla ghiaia. Per quanto riguarda il prezzo, purtroppo è disponibile soltanto su richiesta.

