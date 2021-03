Il sindaco di Detroit Duggan elogia Stellantis per il nuovo stabilimento

Il sindaco democratico di Detroit Mike Duggan ha tenuto un discorso virtuale sullo stato di salute della città martedì 9 marzo. Come luogo del discorso il sindaco, che da sette anni guida Detroit ed è ex amministratore delegato del centro medico, ha scelto il nuovo impianto di assemblaggio Stellantis Mack da 1,6 miliardi di dollari sul lato est della città. per evidenziare il successo delle politiche pro-corporative della sua amministrazione.

Duggan ha esordito lodando la direzione di Stellantis (ex Fiat Chrysler) e l’UAW per aver collaborato all’apertura della struttura di Mack Avenue. “È una meraviglia, hanno costruito un impianto di 2,5 milioni di piedi quadrati in 18 mesi durante una pandemia COVID “, ha dichiarato. “Quando questo impianto sarà operativo, 250.000 veicoli all’anno usciranno da quella linea. Non costruito nel Tennessee. Non costruito in South Carolina. Non costruito a Huntsville, Alabama. Costruito proprio qui sul lato est di Detroit e per questo siamo enormemente grati “.

Dopo aver consegnato oltre 400 milioni di dollari in proprietà pubbliche e incentivi fiscali a FCA / Stellantis negli ultimi anni per “mantenere i posti di lavoro a Detroit”, la società ha accettato di dare priorità per i posti di lavoro nella fabbrica ai richiedenti residenti a Detroit rispetto ai non residenti. Attraverso l’implementazione della task force Detroit At Work, oltre 10.000 residenti hanno presentato domanda di lavoro o, come ha detto Duggan nel suo discorso, ” I Detroiters si trasferiscono nella classe media”.

Duggan ha osservato che lo stabilimento di Jefferson North Assembly sta assumendo altri 1.000 lavoratori per un totale di 4.000 nuovi assunti, molti dei quali sono stati trasferiti da altri stabilimenti nell’area. Ricordiamo che in questo nuovo stabilimento Stellantis ha intenzione di costruire alcuni futuri modelli di Jeep.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: nuova pista di prova a Detroit per Jeep Grand Cherokee

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI