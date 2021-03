Etilometro senza visite periodiche: multa nulla

Fra le infrazioni più pericolose al Codice della Strada c’è guida sotto effetto di alcol. Proprio per questo, è necessario che lo strumento di misurazione sia perfetto. In caso di etilometro senza visite periodiche, la multa (che varia in base alla gravità della violazione) è nulla. Lo conferma la sentenza del Tribunale di Venezia 714/19, come spiega il consulente tecnico investigativo Giorgio Marcon.

Il decreto interministeriale 22 maggio 1990, numero 196, relativo all’accertamento del tasso alcolemico dei conducenti di veicoli, ha fissato gli strumenti e le procedure necessari per l’accertamento dello stato di alterazione psicofisica dei conducenti.

Visite primitive e periodiche dell’etilometro

Ha definito le caratteristiche degli apparecchi: etilometri. Ne ha stabilito l’obbligo di omologazione dei prototipi da parte dell’ex ministero dei Trasporti. Ci sono visite da espletare prima dell’immissione in servizio (visite primitive) o da espletare dopo un certo periodo oppure a seguito di riparazione (visite periodiche).

Le visite primitive sono quelle verifiche da fare prima della immissione in servizio dei singoli apparecchi nuovi: esito da riportare sul libretto metrologico. Tali visite consistono in una serie di 560 iniezioni di gas di prova (decreto ministeriale 196/90)

E le visite periodiche sono quelle verifiche da fare, in prima applicazione della normativa e con riserva di riesame dell’intervallo dopo un congruo periodo sperimentale, annualmente. Mentre altre visite periodiche sono da farsi dopo ogni riparazione dell’apparecchio.

Anche l’esito di tali visite lo si trascrive sul libretto metrologico. Le visite periodiche annuali consistono nella verifica del suo corretto funzionamento in una serie di 560 iniezioni (spiega Marcon) per valori vari di concentrazione di cui almeno 5 a 0,35 mg/l. Le visite periodiche dopo riparazione consistono ugualmente nella verifica del rispetto degli errori massimi tollerati, ma per una serie di 30 iniezioni di cui almeno 15 a 0,35 mg/l.

Se tutto questo non c’è, la multa per ebbrezza rilevata con etilometro è nulla.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI