FCA Germany premia 17 partner commerciali

Rebecca Reinermann, Director Customer Experience and Commercial Training presso FCA Germany AG, il reparto After Sales Mopar e i Brand Country Manager dei marchi di autovetture e veicoli commerciali, hanno premiato i concessionari di maggior successo nella seconda metà del 2020 in termini di soddisfazione del cliente, conformità con standard, qualifiche dei dipendenti e qualità dei processi – supportati da Google Cloud Technologie – nel programma “Customer First Award for Excellence”.

FCA Germany ha premiato i concessionari di maggior successo nella seconda metà del 2020 in termini di soddisfazione del cliente

Supportata dalla tecnologia Google Cloud e dalle sue innovazioni nell’analisi, che rendono possibili miglioramenti nella gestione dei clienti, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sta cercando i suoi concessionari più forti negli Stati Uniti e in numerosi paesi europei. Oltre alla soddisfazione del cliente, la qualità nel processo di vendita e post-vendita, così come la conformità agli standard FCA e la qualificazione dei dipendenti, hanno un impatto sulla valutazione.

FCA Germany AG, responsabile in Germania dei marchi Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Fiat Professional (Transporter) e Mopar, ha ora premiato i partner commerciali di maggior successo della seconda metà del 2020. Rebecca Reinermann, Director Customer Experience and Commercial Training di FCA Germany AG, e i responsabili delle vendite e del servizio post-vendita hanno consegnato i premi a un totale di 17 rivenditori in un evento digitale.

“Il ‘Customer First Award for Excellence’, che si basa sulle esperienze e le valutazioni di migliaia di visitatori, è un segnale forte per i nostri clienti: si prendono cura di voi in modo eccellente in questa concessionaria”, ha dichiarato Rebecca Reinermann durante la cerimonia di premiazione virtuale . “Dopo la prima metà del 2020, FCA Germany AG ha consegnato per la prima volta il ‘Customer First Award of Excellence’ a quattro concessionarie di automobili. Ora stiamo onorando 17 partner commerciali. Ciò dimostra la crescente accettazione del nostro programma di analisi da parte dei rivenditori. Sanno che questo offre loro un mezzo efficace di autopromozione ”, continua Rebecca Reinermann.

Ogni cliente riconosce i concessionari pluripremiati dal logo “Customer First”, che incorporano nelle proprie attività di marketing e nella stessa concessionaria – sui canali digitali e tradizionali. Inoltre, sono particolarmente identificati nella ricerca del rivenditore per le rispettive presentazioni del marchio su Internet.

I vincitori del “Customer First Award”, seconda metà del 2020

Auto Maier GmbH & Co. KG, Albstadt

Autohaus Heimann GmbH, Werne

Automobile Rongen GmbH, Kempen

Nino Parasiliti, Viersen

Auto-Schmid GmbH, Bruckmühl

Autohaus Hübsch GmbH, Chemnitz

Autohaus Schmitt GmbH & Co. KG, Neckarsteinach

Autohaus Bernegger, Rosenheim

Reinhard König, Breitenbrunn

Auto Semmel GmbH & Co. Siegfried Polenz KG, Langenselbold

Auto-Seitner, Alzey

Mori Schöberl, Ingolstadt

Lauricks Automobile, Kamp-Lintfort

Automobile Ochsenkühn, Neumarkt nel Palatinato Superiore

Autohaus Klepmeir, Reichertshofen

Autohaus Kögel, Fellbach

Automobil-Center Pauli, Buchloe

