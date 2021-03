Andrea Bandinelli nominato Head of Investor Relations di Stellantis

Già direttore della comunicazione finanziaria del gruppo PSA dal 2017, Andrea Bandinelli è stato nominato responsabile delle relazioni con gli investitori di Stellantis. Nel suo nuovo ruolo, riporta a Richard Palmer, CFO di Stellantis.

Andrea Bandinelli è stato nominato responsabile delle relazioni con gli investitori di Stellantis

Andrea Bandinelli è laureato all’ISM (Istituto Superiore di Management), all’Università di Losanna (Svizzera) e all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Italia). Nel 2000 è entrato a far parte del gruppo PSA come controller di gestione e analista del rischio presso Banque PSA Finance in Italia.

Un anno dopo, è stato promosso a capo del controllo di gestione presso Banque PSA Finance in Italia. Nel 2006 è stato nominato Direttore finanziario e amministrativo dei rischi di Banque PSA Finance in Italia. Nel 2008 è diventato capo della direzione generale di PSA Finance in Svizzera.

Nel 2010 è diventato amministratore delegato di Banque PSA Finance Italia e amministratore delegato di PSA Renting in Italia. Dal 2012 è amministratore delegato di PSA Banque France e membro del comitato direttivo di Banque PSA Finance in Francia. Dal mese di settembre del 2017 era responsabile della comunicazione finanziaria del Gruppo PSA.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Trnava: 7 dipendenti sono risultati positivi a Covid e messi subito in quarantena

Ti potrebbe interessare: Stellantis: grazie al successo della Citroen C4 viene aggiunto un secondo turno di produzione a Madrid

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI