Telepass Family: sconti e azzeramenti del canone per le moto, ecco come fare

Il Telepass, il sistema di riscossione automatica dei pedaggi nelle nostre autostrade si aggiorna con una interessante novità riguardante i motociclisti ed in genere, le famiglie con presenza di moto nel nucleo familiare. Si chiama Telepass Family questa novità.

E della scorsa settimana l’ufficialità di uno sconto riguardante le moto. Le moto che aderiranno all’iniziativa del Telepass Family avranno di che risparmiare sui pedaggi autostradali. Ecco di come si tratta e come aderire all’iniziativa.

Pedaggi scontati per le moto con Telepass Family

“Sconto Moto”, questa l’iniziativa che viene resa disponibile per i centauri che sono soliti prendere le autostrade in vista della stagione calda che di norma è quella dove le moto vengono maggiormente utilizzate.

In pratica si offre un abbonamento scontato al canone dei pedaggi del servizio Telepass. Ma occorrerà farne richiesta dal momento che viene prestabilito entro il 30 aprile prossimo il termine ultimo per aderire a questa iniziativa. I vantaggi sono due da questo punto di vista. Infatti come annunciato direttamente dalla società, oltre al fatto che con Telepass, salvo alcuni casi particolari, non ci si deve fermare al casello quando si entra in autostrada, adesso arriva il canone scontato o azzerato.

Come fare richiesta

Come dicevamo, lo sconto non sarà automatico dal momento che per l’attivazione occorre presentare richiesta. Per attivare il tutto naturalmente occorre essere clienti di Telepass e avere già attivi (o al massimo attivarli entro la data di richiesta dello Sconto Moto), o il servizio Telepass Pay Plus o il servizio Telepass Pay X. Occorre recarsi presso un Punto Blu o un Telepass Store e richiedere lo Sconto Moto 2021.

Una volta prodotta la richiesta e attivato lo sconto sul canone, tale vantaggio resterà in funzione a tempo indeterminato, cioè fino a quando il richiedente avrà attivo Telapass Family e uno dei servizi prima citati cioè il Pay Plus o il PaY X.

Restano attivi i servizi da smartphone come quelli di pagamento integrato da apposita Applicazione sia per smartphone Android che IOS. Aderendo a questa iniziativa dal mese successivo all’adesione il canone verrà di fatto azzerato.

Oltre a questo, come previsto da un accordo quadro tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e Associazione delle concessionarie autostradali, viene confermato anche lo sconto del 30% sul pedaggio per i motocicli iscritti a Telepass Family.

