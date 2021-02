Incentivi auto Lombardia: bando online. Ci siamo, decollano gli ecobonus regionali. Con sconto diretto, alla fonte, senza rimborso: grande comodità. Il bando “Rinnova autovetture e motoveicoli 2021” permette di sostituire i veicoli inquinanti. Con fondi per 36 milioni. Così dal 1° marzo i cittadini lombardi possono chiedere, sotto forma di sconto, i contributi direttamente al venditore/concessionario.

Incentivi auto Lombardia: da sommare

Come ricorda l’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo, le risorse della Lombardia si aggiungono a quelle del Governo per migliorare la qualità aria.

Hai 3 sconti.

Ecobonus di Stato. Incentivo Lombardia. Riduzione eventuale per promozione della Casa.

Si mettono a disposizione dei cittadini lombardi 18 milioni di euro nel 2021 e altrettanti nel 2022. Anche per migliorare la sicurezza stradale stradale e per far abbassare i prezzi Rc auto che sono legati ai costi dei risarcimenti.

Il bando è rivolto ai cittadini residenti in Lombardia (persone fisiche) che acquistano un’auto di nuova immatricolazione o immatricolata successivamente al 1° gennaio 2020. Intestata a un venditore/concessionario. O che acquistano motoveicolo o un ciclomotore di nuova immatricolazione.

Ecobonus in pochi passi: come fare

Prima di presentare la domanda bisogna registrarsi sulla piattaforma bandionline accedendo con le credenziali del Sistema pubblico di identità digitale (Spid), della Carta di identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns).

Si va nella categoria Cittadini, che si trova all’interno del bando Rinnova autovetture e motoveicoli 2021. È possibile inoltrarla a partire dalle ore 10 del 1° marzo 2021 fino all’esaurimento della dotazione finanziaria e, comunque, entro e non oltre le ore 12 del 31 dicembre 2021.

L’assegnazione del contributo avviene con procedura valutativa a sportello: secondo l’ordine cronologico di prenotazione telematica da parte del venditore/concessionario, a seguito della domanda presentata del cittadino. Affrettarsi.

