Ram 1500 TRX e altri veicoli di Stellantis selezionati da Car and Driver Editors’ Choice

Un totale di sette veicoli di Alfa Romeo, Chrysler, Ram e Jeep sono stati selezionati dalla redazione di Car and Driver per i premi annuali Editors’ Choice 2021. Il Ram 1500 TRX da 712 CV, il pick-up più veloce, scattante e potente prodotto in serie al mondo, fa anche parte della lista nel suo primo anno di presenza sul mercato.

Progettato bullone per bullone per superare in modo significativo ogni altro pick-up di serie, il TRX è stato testato per gestire le condizioni più difficili con estrema durata. Il veicolo offre delle prestazioni ai vertici della categoria e senza compromessi grazie al prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri. Grazie a questa unità, il 1500 TRX impiega 4,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h, raggiunge una velocità massima di 190 km/h ed è capace di completare il quarto di miglio in 12,9 secondi a 174 km/h.

Ram 1500 TRX: il nuovo pick-up è stato incluso negli Editors’ Choice di Car and Driver

Questo è affiancato dai pluripremiati pick-up 1500 e 2500/3500, entrambi vincitori dell’edizione 2020. L’elenco Editors’ Choice 2021 include anche riconoscimenti per il Jeep Gladiator con i suoi motori Pentastar V6 da 3.6 litri con sistema ESS ed EcoDiesel da 3 litri con ESS e il minivan Chrysler Pacifica dotato di trazione integrale AWD, sistema di infotainment Uconnect 5 di nuova generazione e fotocamera interna FamCAM.

Nella lista di quest’anno ci sono anche le Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio e Giulia Quadrifoglio. Per il quarto anno consecutivo, la redazione di Car and Driver ha deciso di includere i due modelli del Biscione fra i veicoli ad alte prestazioni. Il Car and Driver Editors’ Choice 2021 comprende 96 veicoli in 32 segmenti di mercato selezionati fra oltre 400 modelli testati dagli esperti del noto portale Web.

Chevron Silke Carty, editor-in-chief di Car and Driver, ha detto: “Questo è l’elenco dei veicoli che consigliamo ai nostri amici e familiari; i veicoli che riteniamo affidabili, sicuri e divertenti da guidare“.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI