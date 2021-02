Mahindra si riprende in USA dopo i problemi causati da FCA e Covid

A causa dei ritardi dei progetti causati dalla pandemia e di una controversia legale con FCA, la casa automobilistica indiana, Mahindra & Mahindra ha tagliato più della metà della forza lavoro nella sua unità nordamericana, secondo fonti. Il più grande produttore indiano di SUV ha un desiderio di lunga data di entrare nel competitivo ma redditizio mercato statunitense. Tuttavia, ciò non ha portato benefici per l’azienda.

Mahindra Automotive North America (MANA) ha rifiutato di specificare quanti dei suoi 500 dipendenti sono stati colpiti dal licenziamento. In precedenza aveva affermato che circa 100 lavoratori manifatturieri nel suo stabilimento di Oakland County erano stati licenziati quando ha interrotto la produzione del suo veicolo Roxor ad agosto. Le posizioni includono ingegneri e lavori di produzione presso il suo stabilimento di Detroit, nonché dirigenti di vendita.

I tagli sono arrivati quando Mahindra ha rivisto le sue attività con l’obiettivo di conservare il capitale e trattenere solo quelli che fanno soldi o hanno il potenziale per essere redditizio. Un portavoce della casa automobilistica ha detto in una dichiarazione che il licenziamento di alcuni membri del personale era stato causato dalla pandemia e da una causa della Commissione per il commercio internazionale che ha portato ad un ordine di “cessare e desistere” ad agosto per l’attività Roxor.

L’International Trade Commission degli Stati Uniti, tuttavia, ha dato sollievo a Mahindra il mese scorso quando ha stabilito che la riprogettazione del fuoristrada Roxor non viola la proprietà intellettuale di Jeep Wrangler di Fiat Chrysler Automotive NV.

Mahindra e Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sono impegnate in una lunga battaglia legale per un caso di violazione della proprietà intellettuale che ha impedito alla casa automobilistica indiana di vendere il suo veicolo Roxor negli Stati Uniti. “Questo ci ha costretti a interrompere la produzione e licenziare il nostro team di produzione e altre persone in diverse funzioni, tra cui il team di vendita Roxor”, ha affermato la società.

Tuttavia, il mese scorso, la società ha ottenuto una sentenza favorevole nella sua causa contro FCA, aprendo la strada per iniziare a vendere di nuovo il Roxor. Ora prevede di richiamare un folto gruppo di dipendenti, si legge nella dichiarazione. “ROXOR, a tutti gli effetti, è ancora una startup”, ha detto Mahindra in una dichiarazione sul veicolo lanciato nel 2018.

“Ottenere l’inaspettato uno-due del Covid-19 e un’opinione iniziale dell’ITC che ha costretto a interrompere la produzione che è durata quasi sei mesi, è stata la sfida più grande che la maggior parte di noi abbia mai affrontato e ci ha costretti a intraprendere alcune azioni difficili. Con la questione ITC finalmente alle spalle, siamo entusiasti della prospettiva di poter richiamare un folto gruppo di dipendenti.”

La società spera di tornare alla piena produzione entro la fine del 2021, anche se non ha detto quando la produzione riprenderà nello stabilimento situato lungo l’Interstate 75 dalla sede nordamericana di FCA.

Ti potrebbe interessare: La nuovissima Mahindra Thar affronta una Jeep Compass in una classica gara di resistenza – Il Video

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI