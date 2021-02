2 modelli FCA nella lista KBB delle 10 auto più belle per il 2021

Prestazioni entusiasmanti e DNA pronto per l’avventura sono solo due dei motivi per cui la Dodge Challenger 2021 e la Jeep Wrangler, rispettivamente, sono entrate nella lista di Kelley Blue Book delle 10 auto più belle con meno di $ 30.000 per il 2021. I due modelli FCA offrono anche design unici e distintivi, propulsori di alto livello e una fluidità di guida che impressiona i conducenti di tutte le età.

“Le linee audaci e l’assetto deciso della Dodge Challenger fanno gridare alla muscle car prima ancora di sentire il motore. Tuttavia, Challenger non si limita a rimanere fedele al modello originale degli anni ’70 con il suo bell’aspetto, ma offre prestazioni straordinarie per sostenere il suo stile da capogiro “, secondo lo scrittore KBB Allyson Harwood.

L’esterno del Dodge Challenger offre numerose opzioni e pacchetti di personalizzazione. Altri elementi di design degni di nota includono doppie strisce sul tetto, un tetto verniciato nero satinato, la striscia Scat Pack o la striscia Blacktop. La Dodge Challenger del 2021 vanta in USA un prezzo consigliato iniziale di $ 28.295.

Il Wrangler è un modello che vanta capacità e robustezza ed è stato per anni il veicolo di riferimento per gli avventurieri all’aperto. Il modello 2021, tuttavia, aggiunge elementi di lusso che lo rendono anche un veicolo più esclusivo. “Questa generazione di Wrangler è la più premium fino ad oggi, con sedili in pelle disponibili, sistema di infotainment di ultima generazione e interni più silenziosi. Sebbene il modello si sia evoluto, in fondo continua a essere un’icona fuoristrada con capacità leggendarie ed è più popolare che mai “, aggiunge Harwood. La Jeep Wrangler del 2021 in USA ha un prezzo consigliato iniziale di $ 28.315.

