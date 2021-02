Scadenza bollo, assicurazione, patente, revisione: con ACI Space tutto sotto controllo

Gli adempimenti per la propria auto in Italia sono molteplici e di ripetono tutti gli anni. E per quelle famiglie che hanno due o più macchine, gli adempimenti di moltiplicano. Scadenze che si ripetono e che sono molte da ricordare per non incorrere in problemi di varia natura non rispettandole.

Parliamo della scadenza del bollo auto piuttosto che della polizza RCA, della scadenza della revisione periodica del veicolo piuttosto che quella della patente. Date e numeri da ricordare per non incorrere in sanzioni. Adesso però, on aiuto arriva una Applicazione per smartphone, ACI Space, che ha nell’area promemoria un suo punto di forza, ma non solo. Ecco di cosa si tratta e come scaricarla e sfruttarla.

ACI Space, in una App tutto ciò che serve

Tenere le scadenze del proprio parco auto sotto controllo è una delle principali funzionalità di ACI Space, Applicazione ufficiale dell’Automobile Club d’Italia.Si tratta di una classica Applicazione per smartphone piuttosto ricca di funzioni e utilizzi.

L’Applicazione è completamente gratuita e funziona su tutti gli smartphone, sia con sistema operativo Android che con IOS. Infatti la App si scarica per i primi dal Google Play Store mentre per gli iPhone dall’App Store. Con questa Applicazione si portano sul dispositivo le funzionalità presenti sul sito internet ufficiale dell’Automobile Club Italia. Ed anche nella App infatti occorre registrarsi (se non si è provveduto a farlo in precedenza sul sito dell’ACI).

Inserendo le credenziali di accesso e la password, alla stregua di quanto si fa sul portale ufficiale dell’ACI, l’interessato ha diverse funzionalità da sfruttare sulla Applicazione, a partire come anticipato, da una specie di scadenziario.

Tutti gli utilizzi di ACI Space

Chi ha già usato il sito di Automobile Club d’Italia ha ben chiaro ciò di cui parliamo perché le funzioni sono molteplici e vanno dalla ricerca di punti di soccorso alla ricerca di parcheggi, e poi ancora tutte le informazioni su auto e moto partendo dal numero di targa.

Nella App è disponibile l’area “My Car” dove sono disponibili schede dettagliate di ogni proprio veicolo. Per esempio, c’è l’icona Bollo con cui l’Applicazione mette in risalto la data di scadenza e perfino i giorni che mancano al rinnovo della tassa di proprietà sui veicoli, senza sanzioni e interessi. Inoltre sempre cliccando l’icona relativa al bollo auto si può anche provvedere in automatico al pagamento del bollo perché l’Applicazione riporta l’utente al sito dell’ACI da cui si può provvedere a pagare il bollo tramite bonifico.

Tutto questo può essere fatto non solo per un veicolo o per il proprio veicolo, perché nell’area My Car si possono aggiungere tramite targa anche altri veicoli di interesse. Aggiungendo un altro o più veicoli, nella sezione “Altri Veicoli” si può passare da un mezzo all’altro per verificare la scadenza.

Ma la snellezza della App dal punto di vista delle scadenze è data soprattutto dalla sezione Memo, con una dashboard ben fatta che mostra tutte insieme le varie scadenze a cui prestare attenzione.

Come dicevamo, i promemoria e le scadenze non riguardano solo il bollo naturalmente, perché sta all’utente della App inserire tutte quelle di suo interesse per poterle tenere sotto controllo. E non tutte sono specifiche del mondo Auto perché si possono inserire le scadenze di passaporto, tessera sanitaria e carta di identità per esempio, oltre a quelle di patente, revisione auto, assicurazione, licenza sportiva ACI o tessera ACI.

Una volta inseriti i dati richiesti per ciascun documento o adempimento necessario, l’Applicazione ACI Space è pure in grado di avvisare, nelle modalità prescelte dall’utente, dell’imminente scadenza, come per esempio con una notifica di alert direttamente sul desktop.

