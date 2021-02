Bollo auto a noleggio nel 2021: quali possibilità. Tutto sulla tassa di proprietà della macchina. Occhio: non c’è una tassa di circolazione: non si paga in base a quanto si circola. Si paga perché hai l’auto, non perché la usi. Come il canone tv. Va pagato, il bollo, su tutti i veicoli registrati al Pubblico registro Automobilistico (PRA). Alla Regione: una tassa regionale. Ma l’articolo 51, comma 2-bis, del decreto 26 ottobre 2019, numero 124 ha rivoluzionato il settore del bollo del noleggio lungo: da uno a cinque anni di vetture in affitto. Non paga il proprietario locatore, ma il soggetto utilizzatore, il cliente.

Bollo auto a noleggio nel 2021 come si regola la società

Il bollo si calcola sulla Regione di appartenenza del cliente locatario e non più secondo la sede legale della società di noleggio. Si applica quando la durata del noleggio sia pari o superiore a 12 mesi ed anche per il noleggio di furgoni. Perché? Per il legislatore, sarebbe una risposta alla concorrenza fiscale sul bollo tra le Province autonome di Trento e Bolzano e le altre Regioni.

Le società di noleggio, in genere, pagano in nome e per conto delle aziende e delle partite Iva. Così, il nolo per il cliente era e resta a zero pensieri. No agli adempimenti amministrativi.

Spalmando il bollo sui canoni mensili, continuando a rispettare così la scadenza.

Quasi tutte le aziende hanno aderito alla proposta delle società di noleggio, con un modulo di delega ai clienti, per liberarli dall’onere del pagamento.

Prima di quella legge, era tutto più facile. Comunque, ci hanno pensato le società di noleggio a cercare una soluzione per semplificare quanto è stato reso complicato.

Bollo auto nolo: anche nelle promozioni

Tutto in sostanza come prima anche per le promozioni delle Case (che spesso si avvalgono di società del Gruppo) con i noleggi lunghi. A pagare è la Casa, mentre il cliente privato ha in uso l’auto per la quale paga un canone: dentro questa quota mensile c’è il bollo auto spalmato negli anni.

