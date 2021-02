Guida troppo veloce senza superare il limite: i verbali. Attenzione a non confondersi secondo l’articolo del Codice della Strada. Ci sono diverse multe in base all’infrazione commessa, che può anche non essere rilevata da un autovelox, e senza che il limite di velocità sia protagonista.

Guida troppo veloce senza superare il limite: i verbali

Per l’articolo 141, c’è velocità pericolosa in relazione alle caratteristiche del veicolo, alle condizioni della strada e del traffico. Un oericolo per la circolazione delle persone e delle cose.

Sanzione pecuniaria in ore diurne: 42 euro. Con sconto del 30%: 29,4 euro se pagato in 5 giorni dalla notifica.

In ore notturne 56 euro. Riduzione 30% entro 5 giorni: 39,2.

Come si vede, non c’è nessun autovelox. Non è stato per forza superato un limite di velocità. Solo, l’agente delle Forze dell’ordine reputa che la velocità sia pericolosa. Un esempio. C’è un asilo, escono i bimbi, e la macchina va a 25 km/h dove c’è il limite di 30. Il fatto è che, per l’agente, la velocità era comunque eccessiva. Davvero difficile vincere un ricorso.

Eccesso di velocità rilevato con autovelox: cosa sapere

Le cose diventano più complicate quando c’è un autovelox. La multa deve indicare il limite massimo di velocità imposto, la velocità rilevata, lo scarto attribuito e la velocità risultante. Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate. idem per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati: col Tutor.

Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Tutti gli autovelox, mobili e fissi, vanno tarati minimo una volta l’anno. Se no, misurano male. Secondo l’eccesso di velocità, le multe lievitano. La sanzione minima è di 42 euro, a salire.

