La nuova Ferrari 812 GTS provata da Doug DeMuro | Video

A settembre 2019, Ferrari ha deciso di annunciare una nuova spider con il nome di Ferrari 812 GTS (Gran Turismo Spider). Come sicuramente molti di voi sanno, si tratta della versione spider della 812 Superfast, anche se pesa 75 kg in più. Nonostante ciò, la 812 GTS è riuscita a conservare le stesse prestazioni della versione coupé.

Questo particolare modello segna il ritorno della casa automobilistica modenese nel segmento delle spider V12 di serie 50 anni dopo aver lanciato la Spider Daytona. Come detto poco fa, la vettura è praticamente identica alla berlinetta. Ciò significa che sotto il cofano è presente il motore F140GA. Si tratta di un V12 da 65° con cilindrata di 6.5 litri capace di sviluppare una potenza di 800 CV a 8500 g/min e 718 nm di coppia massima a 7000 g/min.

Ferrari 812 GTS: Doug DeMuro ha messo alla prova l’ultima spider V12 di Maranello

In base ai dati forniti dal cavallino rampante, la Ferrari 812 GTS impiega soli 2,9 secondi per scattare da 0 a 100 km/h e raggiunge una velocità massima superiore ai 350 km/h. Per incrementare la potenza senza utilizzare uno o più turbocompressori, i tecnici di Maranello sono intervenuti sul sistema di iniezione diretta che adesso consente di avere una maggiore fluidità di erogazione della potenza a tutti i regimi di rotazione.

Ciò è stato reso possibile grazie all’uso di condotti di aspirazione a geometria variabile derivati da quelli usati sulle monoposto di Formula 1 con una pressione di iniezione pari a 350 bar. Al momento della presentazione ufficiale, la Gran Turismo Spider era (e molto probabilmente lo è ancora) la convertibile più potente al mondo.

La 812 GTS è dotata di un hardtop retrattile che si apre/chiude in soli 14 secondi a una velocità massima di 45 km/h. I designer della casa automobilistica modenese hanno ridisegnato anche il diffusore posteriore con tre elementi verticali e inoltre è stata eliminata la presa d’aria sui montanti posteriori.

Recentemente, il famoso recensore Doug DeMuro ha avuto la possibilità di provare la nuova Ferrari 812 GTS. L’esperto afferma che si tratta di un’auto davvero impressionante, anche perché negli Stati Uniti costa 500.000 dollari (336.000 euro in Italia). Per scoprire maggiori informazioni sull’auto, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

