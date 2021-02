Stellantis: avviata una partnership con Edisu Piemonte

Stellantis ha instaurato una interessante partnership con Edisu Piemonte, ovvero l’ente che garantisce e promuove il diritto allo studio universitario su tutto il territorio regionale, offrendo la possibilità di ottenere borse di studio, residenzialità e altri benefici economici, oltre a un ampio set di servizi, a cominciare dalla ristorazione a tariffe agevolate.

È stato quindi avviato un concreto dialogo tra Edisu Piemonte e Stellantis, ovvero il grande gruppo che ha unito FCA a PSA. La volontà è quella di promuovere e sostenere le azioni legate alla sostenibilità ambientale in modo da offrire servizi tecnologici per la mobilità a zero emissioni presso le residenze universitarie.

Prende forma così NEXT TO

La partnership tra Edisu Piemonte e Stellantis ha quindi dato vita a NEXT TO, ovvero un progetto che permetterà di promuovere tra gli studenti proprio il tema della mobilità green consentendo quindi a Edisu di aumentare i servizi già offerti agli studenti. La prima fase del progetto sperimentale viene posta in essere con Solerzia, ovvero una start-up che collabora con i principali enti dell’energia presenti sul territorio nazionale. Proprio con Soleriza, Edisu Piemonte sta installando presso tre residenze universitarie alcune “Tower” intelligenti ovvero sistemi multifunzione che all’attività di illuminazione stradale abbinano un innovativo impianto fotovoltaico inserito verticalmente nella struttura con la possibilità di integrare numerosi servizi e dispositivi: la ricarica elettrica di auto, bici e monopattini, l’applicazione di sistemi di videosorveglianza, pannelli informativi, defibrillatore, sistemi di connettività e potenziamento wi-fi oltre a tante altre caratteristiche smart.

L’accordo tra Edisu Piemonte e Stellantis integra la promozione delle nuove forme di mobilità elettrica urbana con la realizzazione di un legame profondo tra università e mondo del lavoro, si stabilisce quindi un dialogo tra Stellantis e gli studenti che mediante lectio magistralis, challenge, think factory, webinar e incontri con esperti e tecnici di Stellantis potranno avvicinarsi al mondo dell’automotive analizzandone ogni aspetto.

Il programma, oltre all’avvicinamento degli studenti ad ambienti lavorativi fortemente specializzati, permetterà ad Edisu di usufruire per alcuni mesi di due Jeep Renegade 4xe in comodato d’uso gratuito: questo permetterà all’ente di utilizzare i fondi risparmiati verso altre attività in favore degli studenti.

La questione giova anche a Jeep che grazie all’adozione di questionari specifici ai quali gli utilizzatori delle vetture regolarmente risponderanno, potrà conoscere le esigenze dei propri clienti per mettere a punto nuovi servizi da offrire.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Alessandro Sciretti, presidente di Edisu Piemonte, ha ammesso: “grazie al progetto NEXT TO e alla partnership prestigiosa con Stellantis e Solerzia abbiamo l’opportunità di valorizzare la collaborazione tra pubblico e privato. Sono sicuro che questa sinergia genererà benefici non solo nel breve termine ma si riuscirà a incidere positivamente a più ampio raggio. Questa iniziativa sottolinea quanto il ruolo di Edisu Piemonte e del sistema universitario piemontese siano ormai strategici per incidere sulle scelte del domani (per esempio in termini di mobilità) della popolazione universitaria, vera e propria classe dirigente del futuro”.

Mentre Roberto Di Stefano, di e-Mobility Stellantis, ha aggiunto: “la collaborazione con Edisu Piemonte è un’ulteriore conferma che la nostra azienda crede nei giovani e nel loro potenziale, ritenendo fondamentale dialogare con loro e ascoltare le loro necessità. Sono numerose le attività avviate in tal senso in passato con atenei e università: da tutte i feedback che abbiamo ricevuto sono molto positivi e ci spingono a proseguire lungo questa strada, allargando a nuovi attori e partner (come nel caso con Edisu) le nostre collaborazioni”.

“Siamo orgogliosi di aver contribuito a questo progetto – ha spiegato Luigi Stancati, Marketing Manager di Solerzia – che coniuga perfettamente la nostra traction innovativa di Start Up tecnologica con attività concrete rivolte all’attenzione dei giovani e della comunità. Crediamo fortemente che sia possibile creare tecnologia capace di impattare positivamente la vita quotidiana e l’evoluzione verso un mondo più sostenibile ed efficiente. In questo senso la collaborazione tra studenti, start up e grandi imprese come Stellantis rappresenta un percorso virtuoso in grado di validare nuovi concept per rendere le nostre città più intelligenti, creando i presupposti per una rapida rivoluzione delle infrastrutture”.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI