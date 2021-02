Nuovo Peugeot 5008: massima qualità audio grazie all’impianto Focal

L’ultimo restyling del Peugeot 5008 arriva sul mercato portando con sé due punti di forza molto importanti: versatilità e spazio a bordo. Questo perché il SUV dispone di sette posti individuali di serie e un vano bagagli da 780 dm³ con cinque posti a sedere che passa a 1940 abbattendo la seconda fila di sedili.

Oltre a questo, il 5008 è dotato di sistemi in grado di fornire informazioni e intrattenimento allo stesso tempo. Fra questi abbiamo il potente impianto audio sviluppato da Focal che assicura la massima qualità sonora a bordo del veicolo.

Peugeot 5008: a bordo del SUV troviamo un impianto audio Hi-Fi sviluppato da Focal

Per chi non la conoscesse, Focal è un brand molto affermato nella progettazione e nella realizzazione di soluzioni audio Hi-Fi. Oltre a produrre altoparlanti per studi di registrazione, cuffie professionali e diffusori audio per la casa, Focal sviluppa anche sistemi audio per le vetture fra cui quello presente a bordo del Peugeot 5008.

La casa automobilistica francese ha coinvolto gli ingegneri dell’azienda sin dall’inizio della progettazione dell’auto di cui hanno l’obiettivo di realizzare l’impianto audio. Ingegneri, tecnici e progettisti del suono lavorano congiuntamente con l’obiettivo di realizzare un sistema che si integri perfettamente nell’abitacolo del modello in modo da assicurare la massima resa sonora per i passeggeri.

Per il nuovo 5008, i tecnici di Focal hanno sfruttato al meglio tutte le caratteristiche dell’abitacolo sin dalle prime fasi di progettazione del veicolo. Questa soluzione completa la grande esperienza di abitabilità che si vive a bordo del nuovo Peugeot 5008 e di altri modelli più recenti della casa del Leone.

