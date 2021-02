FCA lancia la promozione Sistema Italia per aziende e partite IVA

Tramite FCA, Stellantis ha deciso di lanciare in Italia una nuova promozione molto interessante chiamata Sistema Italia che ha l’obiettivo di supportare la clientela business, mettendo a disposizione in totale 20 milioni di euro in sconti. In particolare, Sistema Italia permette ad aziende e possessori di partita IVA di risparmiare sull’acquisto di un veicolo Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Lancia, Abarth e Fiat Professional.

È possibile sfruttare il bonus proposto da questa iniziativa fino al 28 febbraio 2021 e inoltre può essere sommato con gli incentivi statali previsti. Al momento della pubblicazione di questo articolo sono disponibili ancora 11.392.220 euro, quindi ci sono ancora molti soldi da poter sfruttare per acquistare un nuovo veicolo dei vari brand di FCA disponibili in Italia.

Sistema Italia: FCA lancia un nuova promozione dedicata alla clientela business

Per usufruire dello sconto proposto da Sistema Italia basta semplicemente aprire il browser utilizzato per navigare su Internet, collegarsi a questo link e cliccare sul pulsante Prenota il tuo coupon. Dopo aver selezionato la marca e il modello preferito (es. Alfa Romeo Stelvio), visualizzerete lo sconto massimo sul prezzo di listino (in questo caso fino a 12.500 euro).

Per procedere basta compilare i campi Nome, Cognome, E-mail, Cellulare, CAP/Indirizzo, selezionare il metodo preferito di contatto fra Videochiamata o Telefono e premere sul pulsante Invia.

Da precisare che, nel caso della Fiat 500X, l’incentivo statale vale soltanto per la serie 5 con motori diesel. Inoltre, sono escluse dalla promozione Sistema Italia le seguenti vetture: Jeep Compass con motore Multijet II 1.6 da 120 CV nelle versioni Longitude e Business e l’Abarth 695 Rivale.

Ad esempio, è possibile acquistare la Fiat Panda usufruendo di uno sconto sul prezzo di listino pari a 3300 euro oppure la nuova 500 Elettrica risparmiando fino a 11.700 euro. Per quanto riguarda Alfa Romeo, oltre allo Stelvio, abbiamo Giulia e Giulietta che prevedono sconti fino a 11.500 euro e 5300 euro. Disponibili anche le nuove Jeep Renegade 4xe e Compass 4xe ibride plug-in con uno sconto rispettivo fino a 8700 euro e 9200 euro.

