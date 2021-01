Indagine Stati Uniti su FCA Us chiusa con multa. Riguarda la questione sindacati e salari negli Stati Uniti. Chiariamo: c’è un presunto coinvolgimento per FCA Us. Che ha raggiunto un accordo con le autorità giudiziarie. La vicenda riguarda alcuni supposti reati perpetrati da funzionari dell’UAW-Chrysler National Training Center, il centro di formazione gestito congiuntamente con il sindacato dei metalmeccanici.

Indagine Stati Uniti su FCA Us chiusa con multa: 30 milioni

L’intesa è stata raggiunta con l’ufficio del procuratore generale del distretto orientale del Michigan. Viene subordinata all’approvazione di un tribunale federale. Si prevede il pagamento di una multa di 30 milioni di dollari.

Tuttavia, c’è la dichiarazione di colpevolezza per un solo capo d’accusa, la cospirazione messa in atto per violare il Labour Management Relations Act. Cos’è? La normativa statunitense sulle relazioni sindacali.

L’inchiesta non era centrale. Era un filone dell’indagine relativa a uno scandalo di corruzione in capo ai vertici dell’UAW. Ha riguardato alcuni enti e associazioni senza fini di lucro legati a funzionari sindacali.

Monitoraggio su FCA Us per tre anni

Non solo. FCA Us ha anche accettato di sottostare per tre anni a un meccanismo di monitoraggio indipendente. Target: la verifica del rispetto degli obblighi concordati con le autorità giudiziarie sul fronte della chiusura del centro di formazione.

In più, si deve implementare una serie di controlli interni sulle procedure di sostituzione delle attività. Che fino a poco tempo fa condotte dallo stesso centro. Insomma, multa e prevenzione.

Ricordiamo che General Motors ha presentato una denuncia accusando FCA di aver corrotto, tramite tangenti pagate come finanziamenti al centro di formazione, i funzionari del sindacato UAW. FCA ritiene le accuse prive di fondamento. Quale il fine secondo GM? Ottenere contratti meno onerosi, salari meno pesanti. La causa è stata più volte respinta e archiviata da giudici federali e statali.

