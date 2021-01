STELLANTIS: Jefferies avvia il monitoraggio delle sue azioni

Jefferies ha iniziato a monitorare il titolo Stellantis con una raccomandazione di acquisto e un prezzo obiettivo di 18 euro. Il broker ritiene che il gruppo nato dalla fusione tra PSA e Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sia uno dei migliori per affrontare le sfide del settore automobilistico.

Il 2020 rappresenta un vero e proprio decollo delle vendite di auto elettrificate. In Europa occidentale, i volumi di auto ibride plug-in e 100% elettriche sono raddoppiati, raggiungendo oltre 1 milione di unità. Rappresentano il 10% del mercato, rispetto al 3,9% del 2019.

L’azienda automobilistica nata da Fiat Chrysler e PSA è in una posizione migliore di altre nel settore per affrontare l’eredità dell’industria automobilistica, ha scritto l’analista Philippe Houchois in uno studio pubblicato mercoledì. Un nuovo inizio strategico, una gestione incoraggiante e un bilancio sopra la media porterebbero a pensare ciò a proposito di Stellantis secondo il famoso analista.

