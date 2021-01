Stellantis debutterà a Wall Street Square questo martedì

Per celebrare il primo giorno di Stellantis a New York Square, John Elkann (il suo presidente) e Carlos Tavares (il suo amministratore delegato) suoneranno la campana di apertura martedì. La quarta casa automobilistica al mondo, nata dalla fusione tra PSA e Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ha già fatto il suo debutto con successo lunedì a Parigi e Milano. Nel pomeriggio si svolgerà una conferenza stampa.

Ricordiamo inoltre che Stellantis ha debuttato col botto alla Borsa di Parigi e in quella di Milano. Nato dalla fusione dei produttori PSA Peugeot Citroën e Fiat Chrysler ( FCA ), il nuovo colosso automobilistico europeo, ha visto aumentare dell’8 per cento le sue quotazioni. “Una nuova società, un nuovo inizio è un traguardo storico per tutti noi”, ha detto il presidente del consiglio di amministrazione di Stellantis, John Elkann, prima di suonare simbolicamente il campanello della Borsa di Milano. “Oggi è un grande giorno, il giorno della nascita di Stellantis”, ha detto Carlos Tavares, direttore generale del nuovo gruppo.

Sabato i gruppi PSA e FCA si sono uniti ufficialmente per formare Stellantis, il quarto gruppo automobilistico più grande del mondo. I 14 marchi del gruppo rappresentano circa il 9% del mercato automobilistico globale, per 8 milioni di veicoli venduti nel 2019. FCA ha contribuito a Stellantis i marchi italiani e americani Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati e Ram. La Fiat si era separata dalla Ferrari nel 2016. PSA aveva nella sua borsa le francesi Peugeot, Citroën e DS, così come la tedesca Opel e la britannica Vauxhall, acquisite nel 2017 da General Motors.

