Bonus perfetto 2021 auto e moto dal 18 gennaio via a prenotazioni. L’unico incentivo che funziona alla perfezione. Prendete quell’infernale bonus monopattini elettrici: click day terribile e fantozziano sul sito, perdite di tempo, stress, soldi che non c’erano. Invece guardate gli ecoincentivi auto: entri in concessionaria, compri con lo sconto e via. Tutto facile e semplice. Non fidatevi di chi scrive sul web che per i bonus auto c’è una procedura da seguire, cosa fare, quali passi effettuare: sciocchezze, compri e basta, fa tutto la concessionaria.

Bonus perfetto 2021 auto: quanti soldi

Dal 1° gennaio 2021, sono infatti disponibili 700 milioni di euro per i cittadini per l’acquisto di veicoli a basse emissioni. Relativi sia alle categorie dei motocicli L1 e delle auto M1, sia alla nuova categoria dei veicoli commerciali N1.

L’automobilista non deve fare un bel niente. Le concessionarie potranno, a partire dalle ore 10 di lunedì 18 gennaio, accedere sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it: inserire le prenotazioni del contributo per veicoli M1, mentre è già possibile prenotare i contributi per la categoria L.

Incentivi legge Bilancio 2021

I contributi concessi per le fasce di emissioni 0-20 g/km e 21-60 g/km sono rifinanziati con ulteriori 120 milioni di euro per tutto il 2021: lo dice la legge Bilancio 2021. Portando l’ammontare odierno a 390 milioni di euro, essendo 270 milioni già stanziati. A queste risorse potranno aggiungersi i residui degli anni precedenti. Questa la suddivisione degli incentivi.

0-20 g/km: 6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione,

21-60 g/km: 2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza rottamazione

Alle medesime due fasce potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza rottamazione fino al 31 dicembre 2021: in questo caso, è anche previsto uno sconto praticato dal venditore pari ad almeno 2.000 euro o 1.000 euro.

Le due fasce di emissioni 61-90 g/km e 91-110 g/km sono state rimodulate in un’unica fascia 61-135 g/km, finanziata con 250 milioni di Euro. La durata dell’incentivo è di sei mesi e sarà possibile usufruirne solo con rottamazione: 61-135 g/km: 1500 euro. Anche in questo caso all’incentivo sopra indicato si aggiunge uno sconto praticato dal venditore pari ad almeno 2.000 euro.

Fate in fretta per i bonus auto: sono pochi

Affrettatevi: andate nelle concessionarie perché è una grande occasione per uno sconto allettante. Il fondo è bassissimo. Guardate se ci sono anche le promozioni delle Case con finanziamenti per avere un secondo sconto.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI