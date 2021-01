Alfa Romeo 8C Competizione sfida una Chevrolet Corvette C7 | Video

L’Alfa Romeo 8C Competizione è stata una delle vetture più apprezzate nel mondo automobilistico e questo perché è stata prodotta in soli 1000 esemplari (500 coupé e 500 cabrio), rendendola più rara di molte supercar più costose.

Al centro della 8C Competizione c’era una motore V8 aspirato da 4.7 litri costruito da Ferrari capace di sviluppare una potenza di 450 CV e 470 nm di coppia massima. L’intera potenza viene scaricata sulle ruote posteriori attraverso una trasmissione automatica a 6 velocità con comandi al volante.

Alfa Romeo 8C Competizione: la supercar del Biscione gareggia contro una Corvette C7

Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica di Arese, la supercar è in grado di cambiare le marce in soli 175 ms. Nella drag race presente in fondo all’articolo, organizzata da Lovecars, possiamo vedere una 8C Competizione scontrarsi con una Chevrolet Corvette Stingray.

Sotto il cofano di quest’ultima troviamo un propulsore da 6.2 litri che sviluppa 455 CV e 630 nm. Nonostante sia una decappottabile, la Corvette è in realtà la più leggera fra le due (di circa 100 kg). Prendendo in considerazione i numeri, la supercar americana sembra essere quella favorita, anche se sicuramente un motore V8 Ferrari non deve essere sottovalutato. Si tratta però di una gara di accelerazione molto particolare.

Dopo la partenza, infatti, il pilota della Chevrolet Corvette C7 sembra frenare, quando in realtà dovrebbe fare esattamente il contrario. La stessa cosa accade poco più avanti, rendendo sostanzialmente inutile la vittoria dell’Alfa Romeo 8C Competizione.

La cosa ancora più strana è che non è stata fatta una seconda gara per la rivincita. Ad ogni modo, per scoprire maggiori informazioni sulla drag race vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.

