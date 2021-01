Fiat Chrysler collabora con Wipro per il suo primo hub digitale globale

Wipro Limited ha annunciato venerdì di aver scelto Fiat Chrysler Automobiles (FCA), l’azienda leader mondiale nei servizi di tecnologia dell’informazione per stabilire il suo primo hub digitale globale in India. Conosciuta come FCA ICT India, l’hub digitale sarà costruito a Hyderabad. Supporterà le operazioni di tecnologia dell’informazione e della comunicazione di FCA per concentrarsi sulla fornitura di servizi di mobilità premium, ha affermato la società in una nota. L’hub mostrerà competenze ingegneristiche ad alte prestazioni di livello mondiale e migliori pratiche digitali, ha aggiunto Wipro.

“La creazione dell’hub digitale globale in India guiderà sia l’innovazione che la competitività necessarie affinché FCA diventi un leader nel futuro della mobilità”, ha aggiunto Wipro.

FCA ICT India sarà costruito da zero per soddisfare le esigenze specifiche e l’agenda di crescita di FCA nella regione. “Aiuterà FCA a raggiungere il suo obiettivo di migliorare la centralità del cliente attraverso la trasformazione digitale”, ha affermato la società di servizi IT.

Wipro fornirà e costruirà un pool di talenti di oltre 1.000 consulenti e tecnologi qualificati per FCA ICT India

In base a questo accordo, Wipro fornirà e costruirà un pool di talenti di oltre 1.000 consulenti e tecnologi qualificati per FCA ICT India che aiuteranno a sviluppare capacità attorno a tecnologie futuristiche, ha osservato la principale azienda IT. L’esperienza globale di Wipro nel settore automobilistico consentirà a FCA di acquisire i migliori talenti e realizzare una trasformazione digitale su larga scala, ha aggiunto ulteriormente.

Commentando questa partnership, Ashish Saxena, responsabile della produzione, Wipro Limited ha dichiarato: “L’industria automobilistica ha bisogno di una solida infrastruttura digitale che acceleri il ritmo di innovazione e cambiamento che sta attualmente sperimentando. Siamo entusiasti di collaborare con FCA e portare un modello operativo collaborativo che consentirà loro di creare soluzioni digitali personalizzate per i propri clienti “.

