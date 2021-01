Waymo collaborerà con il nuovo gigante automobilistico Stellantis

Il CEO di Waymo, John Krafcik, afferma che la sua azienda sta rafforzando la sua partnership con Stellantis, la nuova entità formata dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles con cui già collabora attivamente da diversi anni e PSA Group.

Una collaborazione esistente tra Fiat Chrysler Automobiles e Waymo sulla tecnologia della guida autonoma sopravviverà mentre il nuovo gigante automobilistico si appresta a diventare realtà. Ricordiamo infatti che già da tempo il gruppo italo americano mette a disposizione le sue auto, nella fattispecie il minivan Chrysler Pacifica per i test in strada di Waymo per la guida autonoma.

Gli accordi di partnership tra le case automobilistiche più importanti e le aziende tecnologiche includono ora Alibaba-SAIC, Foxconn-Geely, Apple-Hyundai e Baidu-Geely per citarne solo alcune. Quest’anno sono previste importanti novità in questo settore destinato ad avere un ruolo sempre più importante nel mondo dei motori nel futuro prossimo.

Dunque Stellantis anche sul fronte della guida autonoma sembra essere abbastanza competo grazie a questa collaborazione con la divisione guida autonoma di Google.

