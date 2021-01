FCA Canada vince il premio Sue Skrobiak Award for Excellence 2020

FCA Canada ha annunciato nelle scorse ore di essere stato premiato come vincitore inaugurale del Sue Skrobiak Award for Excellence 2020 dal programma MBA della Odette School of Business della University of Windsor. Il premio è stato consegnato dal dr Mitch Fields, preside della Odette School of Business, durante una speciale cerimonia virtuale tenutasi la sera del 12 gennaio.

La divisione canadese del gruppo automobilistico italo-americano è stata riconosciuta per il suo contributo dato al programma MBA della Odette School of Business che fornisce progetti di gruppo e del mondo reale per i team MPA, ospitando gli MPA Games (evento di competizione annuale organizzato fra squadre MBA di diverse università), oltre ad avere dipendenti dinamici che partecipano come docenti ospiti. Inoltre, numerosi studenti hanno ottenuto un impiego a tempo pieno con FCA in diverse operazioni commerciali al termine dei loro studi.

FCA Canada: la divisione canadese del gruppo conquista un importante premio

Jacqueline Oliva, Head of Human Resources di FCA Canada, ha detto: “FCA Canada ha una forte relazione con la Odette School of Business dell’Università di Windsor e siamo grati per questo premio che riconosce i numerosi contributi che gli studenti passati e presenti hanno fornito a FCA”.

Olive ha continuato dicendo: “Questo riflette il nostro ruolo di orgoglioso partner di progetto aziendale all’interno del programma MBA, oltre a fornire tirocini cooperativi all’interno della nostra azienda che hanno un impatto duraturo su quegli studenti con la partecipazione a preziose esperienze di business nel mondo reale, progetti e sfide che modellano la loro mente mentre si preparano ad entrare nel mondo del lavoro“.

Mitch Fields, preside della Odette School of Business (University of Windsor), invece ha dichiarato: “Sono lieto di congratularmi con FCA Canada come vincitore inaugurale del Sue Skrobiak Award for Excellence. Abbiamo sempre avuto un rapporto speciale con FCA e non riesco a pensare a un partner aziendale più meritevole per questo premio. L’MBA Odette si è evoluto attraverso molte iterazioni e modifiche negli ultimi 35 e più anni”.

Fields ha proseguito dicendo: “Siamo stati un programma incentrato sulla classe, un MBA cooperativo e attualmente un MBA basato su progetti. In tutti questi cambiamenti, FCA in tutte le sue iterazioni è stata una straordinaria sostenitrice. FCA Canada è sempre stata lì per noi in una serie di occasioni per ospitare stage e progetti di ricerca, assumere studenti per tirocini cooperativi, ospitare progetti studenteschi, sostenere generosamente i loro dipendenti che si sono iscritti ai nostri programmi e, naturalmente , assumendo molti dei nostri laureati“.

Sue Skrobiak ha dedicato 40 anni della sua vita agli studenti MBA della Odette School of Business. Questo premio onora la sua ricca eredità di servizio, riconoscendo coloro che riflettono meglio il suo lavoro. Il Sue Skrobiak Award for Excellence viene assegnato ogni anno alla persona che ha avuto un impatto positivo sul programma MBA per un periodo di tempo prolungato. I destinatari del premio possono essere un alunno del programma, un ex docente o un membro del personale Odette.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI